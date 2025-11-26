ЕС е готов да представи правни гаранции за заем за Украйна от 140 млрд. евро

Европейският съюз (ЕС) е готов да предложи правен текст, който да позволи на блока да използва замразените активи на Руската централна банка, за да подкрепи заем от 140 млрд. евро Украйна, съобщава Bloomberg.

„Европейската комисия е готова да представи правен текст“, заяви председателят на изпълнителната власт в ЕС Урсула фон дер Лайен пред законодателите в Страсбург, Франция. „Не виждам сценарий, в който само европейските данъкоплатци трябва да платят сметката“, добавя тя.

Преговорите за използване на замразените активи бяха в застой, след като Белгия поиска повече гаранции, че няма да бъде държана отговорна за рисковете, свързани със средствата, които се съхраняват предимно в страната. Очаква се Украйна да остане без пари през второто тримесечие на 2026 г.

Фон дер Лайен приветства усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за намиране на изход от конфликта, но подчерта, че всяко бъдещо споразумение трябва да гарантира реална сигурност както за Украйна, така и за Европа.

„Нужното сега е да започне работа по действителен текст за мирно споразумение. В Женева вече сме в началото на пътя – имаме единен фронт, един глас и споделено желание за една цел“, заяви още председателят на ЕК.

Фон дер Лайен отбеляза, че Русия продължава да възприема мира като „постоянно преначертаване на границите и връщане към сфери на влияние в Европа“, докато за Украйна и ЕС целта е „траен и справедлив мир, който слага край на войната и не сее семената на бъдещ конфликт“.

Според нея става дума за изграждане на силна и устойчива архитектура на сигурността, опираща се на силна Европа, силна НАТО и устойчиво трансатлантическо партньорство.

Междувременно Ройтерс съобщи, че подкрепеният от САЩ мирен план за прекратяване на войната в Украйна е изготвен въз основа на документ, написан от Русия и представен на администрацията на Тръмп през октомври. Според източници, запознати с плана, руснаците са споделили документа, в който са посочени условията на Москва за прекратяване на войната, след срещата между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон.