САЩ: Няма да продаваме оръжия на Киев вечно, Украйна и Русия размениха масирани удари

Украйна е заявила пред САЩ едно от основните си искания за началото на мирния процес - незабавно пълно и безусловно прекратяване на огъня по всички аспекти на бойните действия, съобщи пред обществената медия Суспільне Новини един от съветниците в офиса на украинския президент Олександър Бевз.

"Много е трудно да се преговаря, когато стотици дронове летят всяка нощ и убиват хора", отбеляза той.

Това условие е присъствало и в плана от 28-те точки на САЩ, и е включено и в преработения след разговори между представители на САЩ, Украйна и Европа документ. Прекратяване на огъня беше поискано от американския президент Доналд Тръмп през март и Киев тогава се съгласи с това условие. Тази позиция се поддържа и от европейските съюзници.

В Русия и двете версии на плана не срещат подкрепа, а председателят на комисията по външни работи в руската Дума Светлана Жирова отбелязва, че само Русия и САЩ трябва да преговарят за мира в Украйна, изключвайки и Украйна, и Европа от процеса, пише Институтът за изучаване на войната (ISW).

В позиция европейските лидери обаче бяха категорични, че само те ще имат думата по въпроси, касаещи ЕС - разширяване, санкции, замразените руски активи и т.н. В европейския план бяха коригирани и императивните точки относно решения на НАТО за Украйна.

Според оценката на ISW целта на Кремъл е да продължава да бави преговорите за мир, докато има възможност да напредва на бойното поле.

Балистични и крилати ракети отново полетяха към Киев

В нощта срещу 25 ноември Русия нанесе нова масирана въздушна атака срещу Украйна и според съобщенията на ВВС една от основните цели е Киев. Има данни за изстрелване на свърхзвуковите ракети "Кинжал", балистични и крилати ракети, както и дронове по украинската столица, като информацията се уточнява.

В Одеса беше подпалена топлоцентрала, което предизвика спиране на електрозахранването в части от града. Местните власти съобщават за блокиране на електротранспорта по някои улици. Съобщава се за взривове в Харковска, Полтавска, Черкаска и Сумска област. Сводката на ВВС сочи за изстреляни 464 дрона и 22 ракети от различни видове, включително и четири ракети "Кинжал" и три балистични ракети "Искандер - М". Системите на ПВО на Украйна са унищожили една от ракетите "Кинжал", трите балистични и още десет ракети - "Калибър" и "Искандер - К". Свалени са и 438 дрона, като се съобщава за директни удари на ракети и 26 дрона в 15 локации. Има съобщения и за четири дрона, преминали през въздушното пространство на Молдова и Румъния.

Русия няма да намали натиска срещу нас, коментира украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си обръщение за 1370-ия ден от пълномащабната война.

"В тези дни и седмици е много важно да не пренебрегвате сигналите за въздушна тревога. Знаем добре с кого си имаме работа, ВВС и всички други елементи от отбраната и сигурността на Украйна са получили съответните заповеди и ще реагираме", допълни още той.

Планът за мир е преработен

Украйна и САЩ са нанесли поправки по плана, който беше представен преди дни. Точките вече са по-малко, а най-спорните моменти ще бъдат обсъдени между президентите на САЩ Доналд Тръмп и на Украйна, стана ясно още от обръщението на Зеленски.

Говорителят на Белия дом Карълайн Левит потвърди, че са останали някои разногласия и въпреки първоначалните заявки за краен срок от няколко дни за подписване на споразумението, среща между Тръмп и Зеленски не е предвидена за тази седмица. Възможно е двамата да обсъдят темата и по телефона.

В своята социална мрежа Truth Social Тръмп пък съобщи, че е обсъдил по телефона войната в Украйна с китайския президент Си Дзинпин.

Левит отбеляза още, че преработеният план ще бъде представен на руската страна, като американският президент оказва значителен натиск върху лидерите на двете страни, за да бъде постигнат мир. САЩ са спрели директното финансиране за Украйна и продават оръжия на НАТО, които могат да бъдат предоставени на Киев, "но това не може да продължава вечно", допълни още говорителят на Белия дом.

САЩ са започнали преговори с руската страна в Абу Даби, съобщава Politico. Планът за мир се представя от близкия до вицепрезидента Джей Ди Ванс министър на сухопътната армия Даниел Дрискол.

Украйна подпали военни обекти в Таганрог

През последните месеци Украйна разви производството на свои ракети и усъвършенства дроновете си, с което намали зависимостта си от САЩ в някои аспекти. В нощта срещу 25 ноември има данни за масирана атаки с такива ракети по военни обекти в Таганрог (Ростовска област). Видеа в социалните мрежи показват масирани пожари в авиобазата, където е изгорял самолет. По непотвърдена информация това е рядкият А-60, създаден на базата на транспортните Ил-76 за експерименти с авиационни лазерни системи.

Има данни и за масиран пожар в Таганрогския авиационен научно-технически компплекс "Бериев", специализиран за производство на самолети със специално предназначение и амфибии. Той се използва и като ремонтна база за руските ВВС и Военноморски сили. Предполага се, че за удара са използвани украинските ракети "Нептун".

Под атаки са и обекти в Краснодарския край - в Новоросийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и други населени места, като руски източници съобщават, че дроновете са минавали по друг път - в обход на Крим, през Азовско море. Видео показа как дефектна ракета от системите за ПВО в Новоросийск падна в близка жилищна сграда.

В социалните мрежи се съобщава и за масирани удари в Керч (Крим).

Сводката на Министерството на отбраната на Русия съобщава за 280 свалени дрона в нощта срещу 25 ноември. Основната част от тях - над Черно море (133). Над Краснодарския край са свалени 76 дрона, а над Ростовска област - 16. Руските системи за ПВО са унищожили още и 26 дрона над окупирания Крим, както и 10 над Азовско море.

Ситуацията в Покровск остава "стабилно много тежка"

Ситуацията в Покровск остова "стабилно много тежка", пише украинският военен анализатор Олександър Коваленко. Той отбелязва, че руснаците запазват своите позиции в южните части на града, а украинците - в северните, като центърът остава "сива зона". На този етап украинците успяват да спрат щурмовите групи, които опитват да превземат жп депото и районите под украински контрол, а руските атаки, дори и успешните, са предсказуеми.

Преди ден руски военни кореспонденти съобщиха за обкръжението на украинските части в града, за което няма официално потвърждение.

Според Коваленко близките боеве в града са редки и по-скоро се използват fpv-дронове за откриване и унищожаване на позициите на врага, което се отнася и до двете воюващи страни. Русия е струпала 150 хил. души в района, което позволява и бързо покриване на загубите. В някои зони руснаците превишават шест пъти украинците, допълва още Коваленко. ISW също потвърждава, че въпреки голямото предимство руските военни все още не успяват да превземат малкото останали украински позиции.

Според Коваленко сериозна е заплахата за превземането на Хуляйполе, което ще отвори възможност за настъпление в Запорожката област.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 24 ноември показва несъществено намаление на интензивността на бойните действия. Регистрирани са 183 бойни сблъсъка спрямо 192 ден по-рано. Русия е извършила 68 въздушни удара със 140 управляеми авиационни бомби, както и 4300 артилерийски обстрела по позиции на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 6100 fpv-дрона.

В най-горещото направление - Покровското, са регистрирани 61 атаки, а в свързаното с него Олександривско - 13. Интензивни са боевете в Костантинивското направление (24 атаки), както и в Лиманското (15 атаки). В Хуляйполе ВСУ съобщава за 17 директни бойни сблъсъка на 24 ноември. Руски военни кореспонденти отбелязват окупацията на населеното място Затишя, както и близките ферми.

Данните на украинската армия, както и на военните наблюдатели, включително и руски, не потвърждават изявленията на руското военно ръководство за превземането на Купянск. През миналото денонощие са регистрирани четири атаки в това направление.