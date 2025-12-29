Четири въпроса, които могат да влошат взаимоотношенията между САЩ и Китай

Капитолийският хълм изпрати ясно послание – пригответе се отношенията на САЩ с Китай да се влошат отново през 2026 г., пише Politico.

Едногодишното търговско примирие, постигнато през октомври между американския президент Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин, вече изглежда нестабилно. Законодателите се готвят да подновят сблъсъците по въпросите за търговията, Тайван и кибератаките, когато се върнат към работата през януари.

„Това е като борба в тежка категория и ние сме в този кратък период от време между кръговете, но и двете страни трябва да се подготвят за това, което следва след примирието“, коментира в интервю представителят Грег Стантън (демократ от Аризона), член на комисията за Китай на Камарата на представителите.

Журналисти от медията са разговаряли с повече от 25 законодатели, включително тези от комисията за Китай, подкомисията по Източна Азия на Комисията по външни работи на Камарата на представителите и Изпълнителната комисия на Конгреса за Китай. Законодателите са коментирали техните виждания относно трайността на търговския договор. Както републиканците, така и демократите предупреждават за сътресения.

Повече от 20 от законодателите изразяват съмнения, че Си ще изпълни ключови обещания, вкл. намаляването на потока от прекурсори към Мексико, които картелите преработват във фентанил, и закупуване на договорени количества американски селскостопански продукти.

„На Китай никога не може да се има доверие“, смята сенатор Том Тилис (републиканец от Северна Каролина).

Цикълът на взаимни мита, които за кратко достигнаха трицифрени стойности по-рано тази година, в момента е на пауза. И двете страни са облекчили ограниченията за износ на основни стоки (редкоземни елементи за САЩ, софтуер за проектиране на чипове за Китай). Пекин се ангажира с „разширяване на търговията със селскостопански продукти“, но въпреки това песимизмът надделява.

Тази тенденция може да продължи, като се има предвид, че Тръмп вероятно ще иска стабилност в отношенията между САЩ и Китай преди планираната за април среща на върха със Си в Пекин.

„Започваме да виждаме известно движение по някои от митническите въпроси за прекурсора фентанил“, коментира сенатор Стив Дейнс (републиканец от Монтана).

Редица въпроси бяха пренебрегнати в преговорите или потънаха в неизвестност – статукво, което администрацията на Тръмп може да поддържа само за определен период от време. Търговското споразумение между САЩ и Китай за редкоземни елементи, което американският финансов министър Скот Бесънт заяви, че двете страни ще финализират до Деня на благодарността, още не е уредено.

Белият дом не е потвърдил съобщения от този месец, че базираната в Пекин ByteDance е финализирала продажбата на приложението за социални медии TikTok преди крайния срок за това споразумение - 23 януари.

„Идеята, че сме в период на стабилност с Пекин, просто не е точна“, казва сенатор Жан Шахин (демократ от Ню Хемпшир), високопоставен член на Комисията по външни отношения на Сената.

Шахин бие тревога относно заплахите за националната сигурност от страна на Китай, откакто влезе в Сената през 2009 г. Дори някои законодатели, които са по-отворени за взаимодействие с Пекин - като например представителите на Демократическата партия от Калифорния Ро Хана и Ами Бера, казват, че не очакват примирието да продължи.

Белият дом е по-оптимистично настроен относно перспективите пред търговските отношения между САЩ и Китай.

„Тесните отношения на президента Тръмп с президента Си помагат да се гарантира, че и двете страни са в състояние да продължат да надграждат напредъка и да разрешават нерешените въпроси“, казва се в изявление на Белия дом.

От институцията допълват, че администрацията „продължава да следи спазването на нашето търговско споразумение от страна на Китай“. Белият дом обаче отказва да коментира сделката за TikTok.

Законодателите, с които Politico разговаря, посочват четири проблема, които биха могли да провалят отношенията между САЩ и Китай през новата година.

Покупките на соя

Зависимостта на американските производители на соя от китайския пазар дава на Пекин мощно оръжие за немитническа търговия. Китай изглежда не изпълнява обещанията си да поднови покупките.

Противопоставянето около соята започна през май, когато Китай спря покупките. Това повиши вероятността от финансов крах в земеделските щати, които са ключови политически избирателни райони за Републиканската партия на междинните избори за Конгреса през 2026 г.

Белият дом заяви миналия месец, че Си се е ангажирал да купи 12 млн. метрични тона американска соя през ноември и декември. Досега Пекин е закупил само част от договореното количество, съобщи NBC този месец.

Отлагането на покупките на соя от Китай е "най-дразнещото, защото вреди на американските фермери и потребители, така че там бихме могли да видим най-голяма нестабилност в отношенията“, казва конгресменът Джил Токуда (демократ от Хавай).

Новият краен срок за покупката на договорените количества е 28 февруари 2026 г., обяви Бесънт по-рано този месец. Китайското посолство във Вашингтон отказва да коментира дали Пекин ще спази този срок.

Тайван

Заплахите на Китай, че ще нахлуе в Тайван са друга потенциална гореща точка в близко бъдеще, въпреки че САЩ не са приоритизирали въпроса в своята стратегия за национална сигурност или в разговорите между Си и Тръмп.

Китай засили подготовката си за нахлуване в Тайван. През октомври китайската армия представи нова система от военни баржи, която се справя с някои от предизвикателствата на дебаркирането на плажовете на острова, като разполага мост за товарни кораби, за да разтоварват танкове или камиони директно на брега.

Напрежението около Тайван се разпространява в по-широкия регион, тъй като Пекин се стреми да разшири военния си обхват и влияние. Китайски изтребители блокираха радари – прелюдия към откриване на огън, по японски самолети по-рано този месец в Източнокитайско море.

САЩ имат десетилетна политика на „стратегическа неяснота“, при която отказват да обяснят как биха реагирали на китайската агресия срещу Тайван. Тръмп също се придържа към тази политика. „Ще разберете, ако това се случи“, коментира той в интервю за 60 Minutes през ноември.

Още ограничения за износа

Пекин облекчи ограниченията си за износ на редкоземни елементи, но може да поднови блокадите по всяко време.

Десет от 25-те законодатели, с които Politico разговаря, казват, че подозират, че Пекин ще наложи отново тези ограничения за износ като удобна точка за натиск през следващите месеци.

„В центъра на пукнатината в примирието е способността на Китай да налага ограничения върху износа, особено контролът му върху световните доставки на редкоземни елементи и други критични минерали“, коментира конгресменът Андре Карсън (демократ от Индиана).

Други се притесняват, че Китай ще избере да разшири контрола си върху износа към друга продуктова категория, за която има пазарно господство – фармацевтичните продукти. Пекин доставя 80% от активните фармацевтични съставки в САЩ – основите на обичайните лекарства с широко приложение, от терапии за високо кръвно налягане, до диабет тип 2.

Китай възобнови износа на редкоземни елементи по-рано този месец, а Министерството на търговията обеща „своевременно одобрение“ на такъв износ съгласно нова система за лицензиране.

Пекин не е заявявал намерение да ограничи износа на фармацевтични продукти или техните компоненти като търговско оръжие. Комисия на Сената обаче призовава Администрацията по храните и лекарствата да намали зависимостта на САЩ от китайски източници на фармацевтични суровини.

Китайското посолство във Вашингтон не е отговорило на искания за коментар.

Нарастващата китайска военна мощ

Стремежът на Китай да развие армия от световна класа, която може да оспори традиционното господство на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион, също може да провали отношенията между Вашингтон и Пекин през 2026 г.

Разрастващият се китайски флот, който с повече от 200 военни кораба сега е най-големият в света, помага на Пекин да демонстрира силата си в региона.

Централен елемент на тези усилия през 2025 г. е добавянето на трети самолетоносач, „Фудзиен“, който влезе в експлоатация миналия месец. „Фудзиен“ е по-малък от самолетоносача USS Gerald R. Ford, но – подобно на Ford, може да се похвали с най-съвременни електромагнитни катапулти за изстрелване на изтребители J-35 и J-15T.

Администрацията на Тръмп вижда това като заплаха.

САЩ се стремят да изолират съюзниците и партньорите си в Индо-Тихоокеанския регион от евентуална китайска „продължителна успешна военна агресия“, подкрепена от „историческото военно натрупване“ на Пекин, коментира министърът на отбраната Пийт Хегсет по-рано този месец по време на Националния форум за отбрана „Рейгън“.

Според петима законодатели все по-агресивното регионално военно присъствие на Китай е несъвместимо с усилията на САЩ да поддържат стабилни отношения с Пекин.