Антикорупционната комисия ще бъде закрита, приеха депутатите на първо четене

Парламентът прие на първо четене законопроекта на ГЕРБ, който предвижда закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и прехвърляне на функциите ѝ на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и на Сметната палата.

Законопроектът за изменение на Закона за Сметната палата, внесен от ГЕРБ-СДС, беше одобрен със 121 гласа "за", 82 "против" и 10 "въздържал се". Срокът за предложения между първо и второ четене на промените беше намален на три дни, предава БТА.

Отхвърлени бяха другите два законопроекта - на "ДПС-Ново начало" и на "Продължаваме Промяната"-"Демократична България".

Законопроектът на ГЕРБ-СДС предвижда функциите по разкриване и противодействие на корупцията да бъдат възложени на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" към Министерството на вътрешните работи.

Предвижда се още функциите по превенция и противодействие на корупцията да се върнат в ГДБОП, а функциите по превенция на корупцията, установяване на конфликт на интереси и несъответствие с декларираното имущество на лица, заемащи публични функции, да се прехвърли към Сметната палата.