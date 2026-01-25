Иранците са обхванати от безнадеждност след бруталното потушаване на протестите

Сара първоначално е страничен наблюдател, когато в края на декември избухват протести на Техеранския пазар близо до мястото, където работи. След това, на 8 януари 2026 г., тя се присъединява към последната вълна от вълнения срещу върховния лидер на Иран Али Хаменей и неговия режим.

Сара, която е разговаряла с репортер на Bloomberg преди прекъсването на интернет в страната, е звучала окуражена и откровена. Тя е участвала в антиправителствените демонстрации през 2022 г.

„Този път усещането беше различно“, казва тя пред агенцията, „сякаш всеки във всеки ъгъл на страната е достигнал повратна точка и имаше импулс. И светът наблюдаваше“.

Разлика има и в мащаба и свирепостта на реакцията на властите. Две седмици след пика на протестите хиляди демонстранти са мъртви.

Сара носи белезите и болката от репресиите и буквално, и преносно, без ясна представа какво предстои. „Лекарите ми казаха, че е заради сълзотворния газ, че има нещо в него“, посочва тя. Устната ѝ кухина е покрита с язви, някои от които са инфектирани.

„Като ад е. Всички са депресирани и всеки, когото познавам, има член на семейството, който е убит или арестуван“, добавя тя.

Ислямската революционна гвардия – защитниците на иранското ръководство, разположиха огромни сили, вкл. от паравоенното си крило, за да потушат несъгласието. Според хора в Техеран Корпусът на гвардейците на ислямската революция и полицията са въвели нещо подобно на военно положение.

Сега улиците, където се тълпяха десетки хиляди хора, се опразват до 21 часа и Сара се страхува да излезе сама заради патрулите на силите за сигурност. Тежко въоръжени полицаи и паравоенни формирования дебнат из градовете в Иран и проверяват хора и коли на контролно-пропускателни пунктове.

Друг жител на Техеран разсъждава как пламенността, обхванала протестиращите, е била потушена толкова бързо. „Сякаш са инжектирали въздух във всички“, посочва тя при условие, че самоличността ѝ се запази в тайна.

Репортери на Bloomberg са разговаряли с 10 иранци, предимно жители на столицата, чрез социалните медии, текстови съобщения и гласови бележки. Някои не са пожелали да бъдат идентифицирани с имената им заради страха от репресии от властите.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп поднови заплахите си да използва военна сила срещу Иран и заяви, че кораби на американския флот се насочват към Близкия изток. Той оттегли по-ранно обещание за удар, след като заяви, че е получил уверения, че страната няма да екзекутира протестиращи, които пък призова да не се отказват от демонстрациите и натиска върху властите.

(Продължава на следващата страница)