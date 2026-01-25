IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Иранците са обхванати от безнадеждност след бруталното потушаване на протестите

Според оценки на лекари жертвите заради репресиите на властите срещу демонстрантите може би са над 20 хил. души, но статистика няма, за да не се събират данни на хора

18:41 | 25.01.26 г.
Иранското знаме прикрива стената на джамия, опожарена по време на антиправителствените протести. Снимка: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Сара първоначално е страничен наблюдател, когато в края на декември избухват протести на Техеранския пазар близо до мястото, където работи. След това, на 8 януари 2026 г., тя се присъединява към последната вълна от вълнения срещу върховния лидер на Иран Али Хаменей и неговия режим.

Сара, която е разговаряла с репортер на Bloomberg преди прекъсването на интернет в страната, е звучала окуражена и откровена. Тя е участвала в антиправителствените демонстрации през 2022 г.

„Този път усещането беше различно“, казва тя пред агенцията, „сякаш всеки във всеки ъгъл на страната е достигнал повратна точка и имаше импулс. И светът наблюдаваше“.

Разлика има и в мащаба и свирепостта на реакцията на властите. Две седмици след пика на протестите хиляди демонстранти са мъртви.

Сара носи белезите и болката от репресиите и буквално, и преносно, без ясна представа какво предстои. „Лекарите ми казаха, че е заради сълзотворния газ, че има нещо в него“, посочва тя. Устната ѝ кухина е покрита с язви, някои от които са инфектирани.

„Като ад е. Всички са депресирани и всеки, когото познавам, има член на семейството, който е убит или арестуван“, добавя тя.

Ислямската революционна гвардия – защитниците на иранското ръководство, разположиха огромни сили, вкл. от паравоенното си крило, за да потушат несъгласието. Според хора в Техеран Корпусът на гвардейците на ислямската революция и полицията са въвели нещо подобно на военно положение.

Сега улиците, където се тълпяха десетки хиляди хора, се опразват до 21 часа и Сара се страхува да излезе сама заради патрулите на силите за сигурност. Тежко въоръжени полицаи и паравоенни формирования дебнат из градовете в Иран и проверяват хора и коли на контролно-пропускателни пунктове.

Друг жител на Техеран разсъждава как пламенността, обхванала протестиращите, е била потушена толкова бързо. „Сякаш са инжектирали въздух във всички“, посочва тя при условие, че самоличността ѝ се запази в тайна.

Репортери на Bloomberg са разговаряли с 10 иранци, предимно жители на столицата, чрез социалните медии, текстови съобщения и гласови бележки. Някои не са пожелали да бъдат идентифицирани с имената им заради страха от репресии от властите.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп поднови заплахите си да използва военна сила срещу Иран и заяви, че кораби на американския флот се насочват към Близкия изток. Той оттегли по-ранно обещание за удар, след като заяви, че е получил уверения, че страната няма да екзекутира протестиращи, които пък призова да не се отказват от демонстрациите и натиска върху властите.

