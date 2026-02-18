Изпълняващият длъжността президент Илияна Йотова ще издаде указ за назначаване на служебния кабинет на Андрей Гюров.

Йотова обяви, че предсрочните избори ще се проведат на 19 април 2026 г.

Гюров представи кабинета си. В правителството има трима вицепремиери – министърът на правосъдието Андрей Янкулов, заместник министър-председател с ресор европейски средства Мария Недина и за провеждането на честни избори Стоил Цицелков.

Георги Клисурски се предвижда да бъде министър на финансите. Надежда Нейнски е министър на външните работи, Емил Дечев – на вътрешните работи, Хасан Адемов – на труда и социалната политика.

За министър на регионалното развитие и благоустройството е предложена Ангелина Тодорова-Бонева, за транспортен министър – Корман Исмаилов, а Атанас Запрянов остава министър на отбраната.

Министър на образованието е Сергей Игнатов, на здравеопазването – Михаил Околийски, на културата – Найден Тодоров, на земеделието – Иван Христанов, на околната среда и водите – Юлиан Попов, на икономиката и индустрията – Ирина Щонова, на иновациите и растежа - Ирена Младенова, на енергетиката – Трайчо Трайков, на електронното управление – Георги Шарков, на туризма – Ирена Георгиева, на младежка и спорта – Димитър Илиев.

Йотова коментира, че знае, че в тази ситуация изборът на служебни министри не е лесна задача. „Очакванията на гражданите са големи, няма да имате толеранс от 100 дни, няма да имате и 100 минути“, посочи тя. Президентът подчерта, че най-важната задача на служебния кабинет е подготовката на честни според законите на страната избори, като отговорността за това пада основно върху служебния вътрешен министър Емил Дечев.

Йотова подчерта, че обществото очаква „честно, почтено, професионално взаимодействие с институциите по случая „Петрохан“. „От Вашите действия ще зависи дали ще направим първите стъпки достатъчно категорични, ясни и сериозни, за да върнем доверието в системата за сигурност“, добави тя.

Илияна Йотова посочи, че кабинетът, заедно с Централната избирателна комисия (ЦИК), трябва да създадат организация, така че да не се заглушава предизборната кампания. Така гражданите ще научат техните предложения и ще могат да направят информиран избор.

Сред приоритетите на кабинета тя посочи още енергийната система, цените на тока и горивата, инфлацията, гарантирането на доходите и мерките за най-уязвимите, работата по европейските средства.

„Работим с бюджет, който не е реален бюджет за 2026 г. Вие предложихте второ удължаване и дано да се справите“, каза още тя.

Президентът призова предложените министри да заемат „твърди национални позиции, които да защитаваме пред европейските партньори в процеса на преосмисляне на европейските политики. Гласът на България да се чува силен и на висок тон“.