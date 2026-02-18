Кой кой е в служебния кабинет на Андрей Гюров?

Кандидатът за служебен министър-председател Андрей Гюров представи на президента Илияна Йотова състав на правителство в изпълнение на връчения му мандат.

В кабинета се предвижда да има трима вицепремиери с ясни приоритети – правосъдният министър, европейските средства и провеждането на честни избори, които Йотова насрочи за 19 април 2026 г.

При представянето на кабинета Йотова коментира, че правителството „няма да имате толеранс от 100 дни, няма да имате и 100 минути“.

Тя очерта и най-важните задачи на кабинета - подготовката на честни избори, „честно, почтено, професионално взаимодействие с институциите по случая „Петрохан“, цените, гарантирането на доходите и мерките за най-уязвимите, работата по европейските средства, приемането на втори удължителен бюджет за текущата година до встъпването в длъжност на редовен кабинет и подготовката и гласуването на бюджет за 2026 г. от новото Народно събрание.

Ето и кой кой е в правителството на Андрей Гюров според информация, публикувана от БТА:

Служебният премиер Андрей Гюров е подуправител на БНБ и е един от възможните служебни министър-председатели, посочени в Конституцията на България. Роден е на 31 декември 1975 г. в Гоце Делчев. Учи икономика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в продължение на две години, след което през 1997 г. заминава за САЩ и продължава образованието си там. През 1999 г. получава бакалавърска степен по икономика от Държавния университет „Труман“ в щата Мисури.

В периода 1999–2000 г. работи като кредитен анализатор в Harris Bank в Чикаго. След това заминава за Виена, където започва докторантура и работи в австрийската банка Volksbank.

През 2005 г. защитава докторска степен с дисертация на тема „Въвеждане на Базел II и свързани с това решения на средноголеми банки в конкурентна среда“. Става асистент по финанси във Виенския университет, според информация, публикувана на онлайн платформата за гражданско наблюдение на публичните назначения в Република България. От 2010 г. е главен асистент в Американския университет в България, където преподава финанси.

От 2007 г. е член на Евротим към Главна дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Европейската комисия. В периода февруари 2005 – май 2009 г. е член на Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация. От 2010 до май 2013 г. е член на борда на Института за нов икономически напредък.

В периода 2016–2021 г. преподава капиталови пазари в Университета за приложни науки към Търговската камара на Австрия.

През 2021 г. е поканен от Кирил Петков да се присъедини към политическа партия „Продължаваме Промяната“. Андрей Гюров е народен представител в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание. Той е член на Комисия по бюджет и финанси в 47-ото НС, председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната“, член на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по политиките за българите извън страната.

В 48-ото и 49-ото НС Андрей Гюров е председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ и член на Комисия по въпросите на Европейския съюз, е посочено на сайта на Народното събрание и на сайта на БНБ.

От 26 юли 2023 г. Андрей Гюров е подуправител на БНБ, ръководител на управление „Емисионно“ и член на Управителния съвет на БНБ. Избран е от 49-ото Народно събрание с шестгодишен мандат.

