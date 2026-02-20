Лагард: Основната ми цел е да завърша мандата си в ЕЦБ

Кристин Лагард заяви, че очаква да завърши мисията си като председател на Европейската централна банка (ЕЦБ) и да остане до края на мандата си. Тя заяви това на фона на слухове, че ще подаде оставка предсрочно, за да позволи на френското правителство да помогне в избора на неин наследник преди изборите за президент в страната следващата година.

„Когато поглеждам назад към всички тези години, смятам, че постигнахме много, че аз постигнах много“, заяви тя в интервю за Wall Street Journal. „Трябва да се обединим и да гарантираме, че постиженията са наистина стабилни и надеждни. Затова основната ми цел е да остана до края на мандата си“, добави тя.

Лагард посочва, че мисията ѝ е ценова и финансова стабилност и „защита на еврото, гарантиране, че то е стабилно, силно и готово за бъдещето на Европа“.

Тя отказа да коментира съобщението на Financial Times по-рано тази седмица, че ще се оттегли преди края на мандата си през октомври 2027 г. ЕЦБ заяви в писмено изявление, че Лагард не е взела решение за края на мандата си, но не отрече съобщението.

Предсрочно оттегляне от Лагард би дало на френския президент Еманюел Макрон влияние за запълването на един от най-влиятелните постове в Европа преди президентските избори във Франция през април 2027 г., на които крайнодясната партия „Национален сбор“ на Марин льо Пен може да спечели властта.

Макар че всички 27 лидери на ЕС официално избират председател на ЕЦБ, по-големите страни като Франция и Германия имат огромна роля в преговорите, които често включват договорки за други постове в Европа. Назначаването на Лагард през 2019 г. беше част от пакет, при който германката Урсула фон дер Лайен беше издигната за председател на Европейската комисия.

Лагард е отхвърляла и преди слухове за предсрочно оттегляне, като заяви миналата година, че е решена да изпълни мандата си след съобщения, че е обсъждала предсрочно оттегляне, за да управлява Световния икономически форум.

В четвъртък Лагард заяви, че Световният икономически форум е „един от многото варианти“, които ще обмисли, след като напусне централната банка.

Слуховете за предсрочно оттегляне се появиха отново тази седмица, след като председателят на Френската централна банка Франсоа Вилроа дьо Гало неочаквано заяви, че ще се оттегли през юни. Вилроа каза, че напуска, за да оглави католическа благотворителна фондация, но решението му беше възприето като подготвяне на почвата за по-широки размествания на позициите в ЕЦБ преди изборите във Франция.

Други две места в Управителния съвет на ЕЦБ – тези на главния икономист Филип Лейн и на Изабел Шнабел, ще бъдат освободени следващата година.

По-ранното запълване на тези позиции ще осигури стабилност в централната банка. Но това може да засили враждебността на крайната десница. Жордан Бардела, председател на „Национален сбор“, който може да наследи Макрон след изборите догодина, определи бързането да се запълнят позициите, включително тази на Лагард, като антидемократично във видео, публикувано в Х в сряда.

„Това наистина прилича на рискован ход, който може да засили критиките на популистките партии“, заяви Фредерик Дукрозет, ръководител на макроикономическите изследвания в Pictet Wealth Management. „Използването на такива трикове за защита на ЕЦБ от популисткия натиск не изглежда добре и може да има обратен ефект“, допълва той.

На въпрос дали предсрочно оттегляне може да повдигне въпроси за политическата независимост на ЕЦБ Лагард отговори: „Смятам, че ЕЦБ е много уважавана институция с високо доверие и се надявам, че имам участие в това“.