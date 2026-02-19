Как Европа ще избере наследник на Лагард за председател на ЕЦБ?

Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард може да напусне поста си преди края на мандата ѝ, което би позволило да бъде назначен неин наследник преди евентуална победа на крайната десница на президентските избори във Франция през 2027 г.

Спекулации за евентуално оттегляне на Лагард се носят от известно време, но се засилиха, след като гуверньорът на Френската централна банка Франсоа Вилроа дьо Гало, който също е член на Управителния съвет на ЕЦБ, наскоро обяви предсрочното си напускане. Така изборът на негов заместник остава в ръцете на Еманюел Макрон, а не на евентуален наследник от партията „Национален сбор“ на Марин льо Пен.

Financial Times съобщи в сряда, че Лагард иска да даде възможност на Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц да намерят неин наследник, без да посочва кога може да се оттегли. От ЕЦБ заявиха, че Лагард е „изцяло фокусирана върху мисията си“ и не е взела решение относно края на мандата си.

Нейният осемгодишен мандат, който не подлежи на подновяване, продължава до октомври следващата година и обикновено решение за нов ръководител се взема през лятото, ако се съди по предишни назначения. Изглежда има нарастваща вероятност процесът да започне по-рано.

Как се назначава председателят на ЕЦБ?

Формалният процес започва с Европейския съвет, съставен от държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз (ЕС) плюс председателя на Европейската комисия (ЕК), който обикновено определя дългосрочната посока и цели на блока.

Финансовите министри от страните в еврозоната първо обсъждат предпочитаните кандидати, след което дебатът преминава към лидерите в Европейския съвет. След като Съветът се спре на кандидат, той се явява пред Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент (ЕП) преди окончателното одобрение.

Една възможност е надпреварата за председател на ЕЦБ да се преплете с други висши постове в ЕС, които предстои да бъдат подновени.

Председателството на ЕЦБ е обект на интензивни политически преговори, тъй като правителствата договарят потенциални кандидати, като най-големите държави членки се стремят да гарантират собственото си влияние и да ограничат прекомерното влияние на други. Като ръководител на втората по големина икономика в еврозоната, Макрон би играл ключова роля в тези преговори. Например споразумението за назначаването на Лагард през 2019 г. беше част от мащабен пакет от договорки за висши постове в ЕС, включително председателството на Европейската комисия.

След политическото решение Лагард беше формално препоръчана от Съвета в началото на юли и назначена през октомври. При нейния предшественик Марио Драги сроковете бяха сходни.

Кои други постове могат да повлияят на преговорите?

Освен председателския пост, ще се отворят още две вакантни позиции в ЕЦБ, включително тази на главния икономист Филип Лейн през май 2027 г. Необходимостта от обсъждания в Европейския парламент и желанието да се избегне навлизане в годината на френските избори може да подтикнат лидерите да вземат решение до декември 2026 г. Лидерите може също да се договорят за наследник на членa на Изпълнителния съвет Изабел Шнабел, която ще напусне в края на 2027 г.

