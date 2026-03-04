САЩ засилват натиска върху Венецуела, подготвяйки обвинение срещу новия лидер Делси Родригес

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп тихо подготвя съдебно дело срещу временния президент на Венецуела Делси Родригес, включително наказателно обвинение – едно от няколкото средства, които използва, за да засили влиянието си върху Каракас, съобщава Ройтерс, позовавайки се на четирима запознати източници.

Федералните прокурори са съставили възможни обвинения за корупция и пране на пари и са съобщили на Родригес, че рискува да бъде подведена под отговорност, освен ако не продължи да се съобразява с искванията на Тръмп след свалянето от власт на бившия венецуелски лидер Николас Мадуро през януари, казват източниците.

Ройтерс не е видяла в писмена форма обвиненията, които се подготвят срещу Родригес, но е разговаряла с четирима души, запознати с въпроса.

Прокуратурата в Маями подготвя проекта на обвинението, казват източниците, добавяйки, че документът е разработен през последните два месеца. Разследването се фокусира върху предполагаемото участие на Родригес в пране на пари от държавната петролна компания на Венецуела PDVSA, казват трима от източниците, и обхваща дейности между 2021 г. и 2025 г., добавят двама.

Министерството на правосъдието е отказало да коментира твърденията. След като резюме на материала беше публикувано в сутрешния подкаст на Ройтерс World News, заместник-главният прокурор Тод Бланш написа в социалната мрежа X: „Напълно НЕВЯРНО от @reuters. Не съм сигурен как такива фалшиви новини стигат до публикуване.“

Агенцията обаче заяви, че поддържа информацията.

Белият дом и Държавният департамент на САЩ не са отговориха на въпроси по темата.

Отделно от проекта на обвинение, американски представители са представили на Родригес списък с най-малко седем бивши високопоставени партийни функционери, сътрудници и членове на техните семейства, които Вашингтон иска да бъдат арестувани или задържани във Венецуела с оглед евентуална екстрадиция, съобщават четирима източници. За първи път това бе съобщено от испанския вестник ABC.

Родригес е изправена пред заплахата от дело само два месеца след като пое властта след внезапна акция на американските специални сили, които заловиха Мадуро и откараха дългогодишния авторитарен лидер в Ню Йорк, където ще бъде съден по обвинения в наркотероризъм и трафик на кокаин. Мадуро пледира, че е невинен, и в момента е задържан в Ню Йорк в очакване на съдебния процес.

Публично Тръмп похвали Родригес за сътрудничеството ѝ със САЩ и приветства Венецуела като „нашия нов приятел и партньор“ в годишната си реч за състоянието на съюза.

Но проектът за обвинителен акт е поредният коз, който САЩ добавиха в опитите си да принудят членовете на венецуелското правителство, някога лоялни на Мадуро, да изпълнят желанията им.

Венецуелското министерство на комуникациите не е отговорило на подробен списък с въпроси относно възможните обвинения, които се подготвят срещу Родригес.

Изготвянето на обвинителен акт не означава непременно, че прокурорът ще представи делото пред голямо жури, което след това ще трябва да установи дали има вероятни основания да се смята, че Родригес е извършила престъпление. Голямото жури заседава при закрити врата и Ройтерс не е успяла да установи дали прокурорите са започнали да представят доказателства срещу Родригес пред него.