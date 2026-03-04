Във времена на нестабилна международна обстановка България има своето място - като член във водещите западни организации и напълно интегриран член на Европейския съюз с роля на сътрудник в преговорите за присъединяване на Западните Балкани към ЕС и местоположение, което може да ѝ позволи да е фактор в отношенията с Европа и Азия.

В този контекст Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти „Какво е мястото на България на международната сцена?

Румена Филипова, председател на Института за глобални анализи:

Мястото на България в международните отношения остава неясно и слабо осъзнато въпреки членството ѝ в ЕС и НАТО. Това се дължи на реактивна външна политика и непълно преодоляване на историческите наследства, включително тактиката на „снишаване“.

Липсва обществен консенсус за геополитическата ориентация на страната и стабилно политическо лидерство, което да формулира ясна стратегия. Необходимо е изграждане на силен външнополитически апарат, стратегическо планиране и по-тесни връзки със стратегическите партньори. Без това България ще остане с неопределена и реактивна роля на международната сцена.

Стефан Тафров, дипломат:

България е член на НАТО и на Европейския съюз, което определя ясно международната ѝ ориентация и значение. Тя не може да бъде „мост“ между противоположни блокове, а част от общността на свободния свят. В условията на напрежение между Европа и САЩ ЕС трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност. България има стабилизираща роля на Балканите и е пример за успешна евроатлантическа интеграция. Основното ѝ ограничение остава вътрешно – корупцията и слабите институции, които пречат страната да реализира пълния си потенциал.

