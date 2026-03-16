"Сова харис": Шест партии влизат в парламента с формацията на Радев начело

Шест партии влизат в 52-рия парламент, ако изборите бяха днес. Това сочат данните от проучване на социологическата агенция „Сова харис“.

Според социолозите своя вот биха дали 55% от имащите право на глас българи, което прави малко под 3 милиона души.

Най-много биха гласували за формацията на президента в периода 2017-2026 г. Румен Радев – "Прогресивна България". Тя има подкрепата на 30,9% от хората. Веднага след това се нарежда коалицията ГЕРБ – СДС с 19,3% от заявилите готовността си да гласуват. Третото място е за „Продължаваме промяната – Демократична България“ – с 12,2% подкрепа. „ДПС – Ново“ начало биха подкрепили 7,1% от участниците в проучването. „Възраждане“ биха получили 6,7 на сто, а БСП – 4,4%.

МЕЧ остава под линията с 3,8%, а след формацията на Радостин Василев се нареждат коалиция "Сияние" с 2,9 на сто, "Величие" – с 2,5 и ИТН с 2,2 на сто. АПС получава малко под 2% подкрепа, а за други партии своя вот според "Сова харис" ще дадат 6,2% от заявилите готовността си да гласуват българи.

Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от Агенция "Сова харис" в периода 7 – 12 март 2026 г. сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента. Изследването е по поръчка на вестник "Труд".