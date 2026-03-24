Унгария си призна, че все пак редовно обсъжда разговори от европейските съвети с Русия

Унгарският министър на външните работи Петер Сийярто призна по време на предизборен митинг, че редовно е обсъждал теми, дискутирани по време на европейските съвети със своя руски колега Сергей Лавров. Той обаче допълни, че това е част от дипломацията и е разговарял и с други министри на външните работи от страни извън ЕС, включително САЩ, Турция и Сърбия, посочва Euronews.

Коментарът му е по повод публикация през уикенда в The Washington Post, в която се казва, че унгарският външен министър е звънял непрекъснато на Сергей Лавров, дори и в почивките на съветите по външни работи на ЕС. Сийярто обаче посочи, че по време на тези срещи не са били обсъждани секретни дела и всички участници са били с мобилните си телефони на разговорите, тоест няма нарушение на протокола за сигурност.

Според думите му обсъждани са били различни теми и решения, които оказват влияние между отношенията на Унгария с трети страни - от енергетика и автомобилна индустрия до национална сигурност.

Това изявление противоречи на първоначалните коментари от Будапеща, че американското издание разпространява фалшиви новини. Ден след публикацията полският премиер Доналд Туск написа в социалната мрежа Х, че информацията не го изненадва и винаги внимава какво съобщава по време на Европейския съвет в присъствието на унгарския премиер Виктор Орбан.

Европейското издание Politico пък посочи, че негови източници са потвърдили, че в Брюксел действително не канят Унгария да участва в преговори по чувствителни въпроси, опасявайки се, че информацията ще стигне до Кремъл.

От Европейската комисия (ЕК) определиха тези публикации като "притеснителни" и поискаха разяснения от Будапеща.

Петер Сийярто е посетил Русия поне 16 пъти от началото на пълномащабната война, посочи още Eurоnews. Повечето срещи са ниво министри, но в началото на този март е разговарял и с руския президент Владимир Путин.