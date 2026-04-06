Сръбското разузнаване: Украйна не е отговорна за експлозивите до "Балкански поток"

Украйна не стои зад инцидента с поставените експлозиви близо до газопровода „Балкански поток“, коментира Джуро Йованич, директор на белградската Агенция за военна сигурност, цитиран от Politico.

„Не е вярно, че украинците са се опитали да организират“ заговора, който включва „взривни вещества, специално опаковани, херметически затворени капсули за детонатори“, посочва Йованич.

Сръбският президент Александър Вучич обяви в неделя, че властите са открили „взривно вещество с опустошителна сила“ близо до газопровода, по който се транспортира руски газ до Унгария.

Унгарският премиер Виктор Орбан свика извънредно заседание на Националния съвет за отбрана заради случая, припомня медията.

Орбан обвини Украйна за експлозивите, като коментира, че сръбските власти са разкрили „диверсионна операция“ във Войводина и са я свързали с Киев. Според него Украйна „работи от години, за да отреже Европа от руските енергоизточници“, което представлява „пряка заплаха за Унгария“.

Същите обвинения Орбан отправи и заради петролопровода „Дружба“, който беше повреден след руска атака с дронове.

„Производителят на взривните вещества не означава, че той е и този, който е поръчал или изпълнил [поставянето им]. Маркировките върху взривните вещества показват, че са произведени в САЩ“, казва Джуро Йованич.

Твърденията на Орбан за саботаж бяха посрещнати със скептицизъм от основния му опонент на изборите, които ще се проведат на 12 април 2026 г. Петер Мадяр, който има шанс да отстрани дългогодишния унгарски премиер от властта, коментира, че Орбан е превърнал енергийната сигурност на Унгария и ожесточената вражда на Будапеща с Киев в крайъгълен камък на кампанията си.

Мадяр посочва, че поради срива на подкрепата за управляващата партия "Фидес" Орбан иска да проведе операция под фалшив флаг с „помощта на сръбски и руски [актьори]“.

„Ако Виктор Орбан и неговата пропаганда използват тази провокация за целите на кампанията, това ще бъде открито признание, че това е предварително планирана операция под фалшив флаг“, каза Мадяр.

Говорителят на украинското външно министерство отрича страната му да носи отговорност и разкритикува опитите за „фалшиво свързване на Украйна“ с инцидента. Според говорителя предполагаемият заговор е „най-вероятно руска операция под фалшив флаг“ преди изборите в Унгария.

Орбан и неговата партия "Фидес" изостават значително от опозиционната партия на Мадяр Тиса, според социологическите проучвания.