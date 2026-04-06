6-кратен скок на сигналите за изборни нарушения: От 179 през 2024 г. до 1042 днес

Областните управители от днес започват да получават отпечатаните бюлетини

14:14 | 06.04.26 г.
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Сериозен скок на сигналите за изборни нарушения отчетоха от Координационния съвет за подготовка на предсрочните парламентарни избори.

Данните на МВР към 8:30 ч. днес сочат, че броят на получените сигнали за нарушения на изборния процес е 1042. В сравнение със същия период през 2024 г. те са били 179. Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев на брифинг на Координационния съвет за подготовка на предсрочните парламентарни избори. Това представлява почти 6-кратно увеличение.

Той представи още данни, като посочи, че образуваните наказателни производства към момента са 308 при 58 за същия период през 2024 г. Броят на образуваните бързи досъдебни производства е 307 при 53 година през 2024 г. Задържаните са 183 при 35 за същия период през 2024 г., а предупредителните протоколи по Закона за МВР са 2741 при 662 през 2024 г.   

До 3 април са проведени 167 специализирани полицейски операции при 173 към 14 октомври 2024 г., каза още Анчев, цитиран от БТА. Той подчерта, че постигнатите резултати са реализирани с по-малък ресурс въпреки по-големия брой сигнали, производства и предприети действия.

Областните управители от днес започват да получават отпечатаните бюлетини, стана ясно от думите на съветника на служебния министър-председател по въпросите за изборите Ваня Нушева по време на брифинга. МВР осигурява охрана на този процес – на получаването на бюлетините, охрана на изброните помещения, като наред с това осъществява и своята превантивна и разследваща дейност във връзка с нарушения на изборните права на избирателите. 

Нушева обяви, че е много важно всички хора да успеят да гласуват. Изборният кодекс предвижда, че учащите студенти могат да гласуват само след предоставяне на заверена студентска книжка, а същевременно част от университетите вече използват електронни студентски книжки. Препоръката на Комисията към висшите учебни заведения е да организират работата си така, че студентите да не бъдат лишени от правото си на вот.

Министерството на външните работи вече е завършило своята работа по обработката на заявленията за гражданите, изявили желани за гласуват в чужбина. Списъците са публикувани, днес от институцията имат готовност да публикуват и карта, която да визуализира адресите на секциите в чужбина.

Последна актуализация: 14:14 | 06.04.26 г.
