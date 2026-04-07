Хаосът във външната политика на ЕС подсказва, че е време за реформи

Турдностите около финансирането на Украйна и разкъсаниtя отговор за войната в Иран са поредните доказателства, че са необходими реформи за начина, по който се взимат решения в Европейския съюз (ЕС), пише в анализ Politico.

Европейски дипломати от различни страни и работещи в различни институции коментират пред изданието, че редица неуспехи във външната политика разкриват системна парализа, която вече излиза извън рамките на общността. В тези условия ЕС рискува да остане встрани, когато геополитическата ситуация се движи по-бързо, отколкото системите за взимане на решения могат да работят.

Разочарованието е повече от видно, пише още Politico, и посочва, че Германия и Швеция, както и още други държави вече предлагат да бъде премахнато правото на национално вето, което позволява една държава да блокира общите решения на общността. В случая със заема за Украйна Унгария блокира дори и вече одобрено решение, които още повече повдига въпроси за реформи.

Целият опит, който ЕС натрупа с Украйна и санкциите срещу Русия, е доказателство, казва германският министър на външните работи Йохан Вадефул пред германското радио Funke. "Трябва да премахнем принципа на единодушие в ЕС във външната политика и политиката на сигурността преди края на сегашния бюджетен период, за да можем да действаме наистина зряло в международен план", каза той.

Срещу това обаче се противопоставят Франция, Белгия и други малки държави, които се опасяват, че ще бъдат пренебрегнати. За тях правото на вето е част от защитата на националния интерес.

Но като цяло всички са съгласни, че системата буксува, пише Politico. Пред изданието дипломати изброяват редица проблеми и те не са само свързани с конфликта между Украйна и Унгария. Принципно обаче държавите, които искат запазването на ветото, казват, че службата за външна политика не работи оптимално, а като цяло външната политика трябва да остане въпрос от национална компетентност.

Една от предлаганите реформи е службата по външна политика (оглавявана от Кая Калас) да стане част от Европейската комисия. Идеята има своите поддръжници, но докато Германия и Франция не са на една позиция за правото на вето, дебатите за реформи буксуват.

В Европейския парламент смятат, че проблемът не е толкова структурите, колкото политическата воля. Депутати предлагат да се съберат всички европейски институции и да намерят решение.