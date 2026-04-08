Кабинетът определи критериите за енергийно бедни и енергийно уязвими

Служебното правителство прие наредба, която определя кои домакинства ще бъдат признати за енергийно бедни и кои ще попаднат в категорията „уязвими клиенти“.

С наредбата за енергийна бедност се предлагат мерки за директна финансова подкрепа на енергийно бедните и политики за енергийна ефективност, съобщи на брифинг в Министерския съвет служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов, цитиран от БТА. Наредбата определя статута на домакинствата, изпаднали в ситуация на енергийна бедност, и урежда изграждането и функционирането на информационна система за хората, които имат нужда от подкрепа, каза министърът.

Заявления се подават по автоматичен път, като минават през регистрите на повече от 10 институции, сред които Агенцията за социално подпомагане, Министерството на труда и социалната политика, Националната здравноосигурителна каса.

„Накрая се генерира дигитален продукт, на базата на който служителите от Агенцията за социално подпомагане и т.нар. енергийни медиатори информират електроразпределителните дружества и уязвимите групи лица и домакинства“, каза служебният социален министър.

Адемов информира, че определящ критерий за енергийна бедност е средномесечният доход на домакинствата, като от него се извадят разходите за енергийно потребление. Ако остатъчната сума е по-малка от линията на бедност, която за тази година е 390,63 евро, тогава се смята, че тези домакинства са със статут на енергийна бедност.

Освен тази група, наредбата предвижда и категория „уязвими клиенти“. В нея ще попадат хора с над 50% увреждане, лицата, които са получавали енергийно подпомагане през предходната година, хората на месечни социални помощи, както и гражданите, за които има медицинско удостоверение, че прекъсването на електрозахранването би застрашило живота им.

Относно размера на финансовата подкрепа социалният министър каза, че те ще бъдат определени допълнително, като това е свързано с окончателното договаряне с Европейската комисия по Социалния план за климата на България.

Предлаганите мерки са както за директна финансова подкрепа, така и за препоръки за участие в мерки и политики за саниране на жилища, съдействие за саниране на жилищата. Мерките ще са в действие, докато се реализира енергийната ефективност на жилищата и докато се изпълни цялостната политика по социалния климатичен план. В момента, в който енергийната ефективност е реализирана, директната подкрепа спира, обясни Адемов.

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков уточни, че начините за получаване на статут за енергийна бедност са два - автоматизиран за определени категории хора, при който няма нужда да се подават заявления, а другият е чрез подаване на заявление. Той посъветва хората внимателно да проверят формулировките в наредбата и да преценят кой е правилният начин за тях.

Автоматизираният процес е за две групи уязвими хора - в критична зависимост от електрическо животоподдържащо оборудване и за социално слаби лица, които са получили целеви помощи за отопление през предходен отоплителен сезон.

Наредбата е част от реформите по План за възстановяване и устойчивост и е свързана с либерализацията на пазара на електроенергия за битовите потребители. Според Трайков либерализацията на практика вече е въведена, но гражданите не я усещат, защото действа механизъм за регулирани цени. Разликата между регулираните и пазарните цени в момента се покрива от Фонд за сигурност на енергийната система.

Наредбата трябва да влезе в сила в началото на юли, когато се очаква информационната система да бъде напълно изградена и готова да обработва заявленията.