Иран с ново предложение на фона на застоя в мирните преговори със САЩ

Междувременно страната запазва контрола си над Ормузкия проток, прекъсвайки доставките на огромни количества петрол, газ и торове за световната икономика

17:12 | 01.05.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Иран е представил ново предложение за мирни преговори със САЩ чрез посредничеството на Пакистан. Текстът на предложението е бил предаден на Исламабад на 30 април вечерта, предаде БГНЕС, позовавайки се на информационната агенция ИРНА.

Войната, започната от Съединените щати и Израел с мащабна вълна от изненадващи удари на 28 февруари, е в пауза от 8 април, но досега се е състоял само един неуспешен кръг от преки преговори между ирански и американски представители.

Междувременно Иран запазва контрола си над Ормузкия проток, прекъсвайки доставките на огромни количества петрол, газ и торове за световната икономика, докато САЩ наложиха контраблокада на иранските пристанища.

На 30 април вестник The Wall Street Journal съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е наредил на служителите по сигурността да се подготвят за блокада, която може да продължи месеци, което доведе до скок в цените на петрола.

Въпреки неуспеха да се договори край на войната, примирието се спазва. Шефът на съдебната власт Голамхосеин Мохсени Еджеи, високопоставен и уважаван духовник, заяви на 1 май, че „Ислямската република никога не се е оттегляла от преговорите“.

Свързани статии

Но в още един знак, че постигането на компромис може да се окаже трудно, Еджеи каза: „Ние определено не приемаме налагането на условия“, във видеоклип, споделен от уебсайта на съдебната власт Mizan Online.

Техеран обаче не желае връщане към война, настоя Еджеи. „Ние по никакъв начин не приветстваме войната; не искаме война, не искаме тя да продължава“, подчерта той.

Липсата на военни действия не успокоява значително пазарите. Цените на петрола все още са с над 50% над предвоенните си нива, тъй като търговците се сблъскват с продължително затваряне на Ормузкия проток, а Европейската централна банка (ЕЦБ) запази лихвените проценти без промяна тази седмица на фона на опасенията от скок на инфлацията.

Последна актуализация: 17:15 | 01.05.26 г.
