Тръмп кани Илон Мъск и Тим Кук да го придружат до Китай

Белият дом кани Илон Мъск от Tesla Inc., Тим Кук от Apple Inc. и Кели Ортбърг от Boeing Co., както и ръководители на други големи компании да придружат президента Доналд Тръмп по време на пътуването му до Китай по-късно тази седмица, съобщава Bloomberg.

Дейвид Соломон от Goldman Sachs Group Inc., Стивън Шварцман от Blackstone Inc., Лари Финк от BlackRock Inc., Джейн Фрейзър от Citigroup Inc. и Дина Пауъл Маккормик от Meta Platforms Inc. също са в списъка с корпоративни ръководители, които се очаква да се присъединят към делегацията на Тръмп за срещата му с китайския държавен глава Си Дзинпин, разкрива представител на Белия дом.

Групата се присъединява към Тръмп в посещение, чрез което президентът на САЩ се надява да отключи серия от бизнес сделки и споразумения с Пекин. Тази група е съставена предимно от представители на големи финансови, технологични, аерокосмически и селскостопански фирми.

Очаква се да летят до Китай още Лари Кълп от General Electric Co., Брайън Сайкс от Cargill Inc., Чък Робинс от Cisco Systems Inc., Санджай Мехротра от Micron Technology Inc. и Кристиано Амон от Qualcomm Inc. Списъкът се допълва от Райън Макинърни от Visa Inc., Майкъл Мийбах от Mastercard Inc., Джейкъб Тайсен от Illumina Inc. и Джим Андерсън от Coherent Corp.

Очаква се Boeing да сключи една от най-големите сделки в историята си - поръчка за 500 самолета 737 Max, която ще бъде обявена по време на посещението на Тръмп в Пекин.

Ортбърг заяви миналия месец, че поръчката има потенциал да бъде „голяма“.

Делегацията не включва Дженсън Хуанг, главен изпълнителен директор на Nvidia Corp., най-ценната компания в света и производител на усъвършенствани чипове, задвижващи настоящия възход на изкуствения интелект. Липсата му бележи потенциален неуспех за Nvidia в опита ѝ да изнася своите процесори за изкуствен интелект за Китай, пазар, за който Хуанг заяви, че може да достигне 50 млрд. долара продажби.