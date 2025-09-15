България е сред страните с най-малко свободни работни места в ЕС

България е сред страните в Европейския съюз (ЕС) с най-малко свободни работни места. Равнището им възлиза на 0,9% за второто тримесечие на година, сочат данни на Европейската статистическа служба, публикувани в понеделник.

През периода от април до юни нивото на свободни работни места в еврозоната е било 2,2%, което представлява спад спрямо отчетените 2,4% през първото тримесечие на 2025 г. и регистрираните 2,6% през второто тримесечие на 2024 г. Равнището на свободни работни места в Европейския съюз (ЕС) е било 2,1% през второто тримесечие на 2025 г., което представлява спад в сравнение с 2,2% през периода от януари до март и от 2,4% през второто тримесечие на миналата година.

Сред държавите, за които има сравними данни, най-високите равнища на свободни работни места са отчетени в Нидерландия (4,2%) и Белгия (3,9%), следвани от Австрия (3,4%), Кипър (3,3%) и Малта (3,2%). Най-ниските равнища са наблюдавани в Румъния (0,6%), Испания и Полша (по 0,8%), следвани от България (0,9%).

В сравнение със същото тримесечие на предходната година процентът на свободните работни места се е увеличил в 5 държави членки на ЕС, останал е стабилен в 3 от тях и е намалял в общо 19 страни. Увеличения са наблюдавани в Кипър ( с 0,3 процентни пункта), Литва и Малта (0,2 процентни пункта), следвани от България и Естония (0,1 процентни пункта). Най-голямо намаление е отбелязано в Гърция (с 0,9 процентни пункта), Финландия (0,7 процентни пункта), следвани от Германия и Австрия (по 0,6 процентни пункта), сочат още данните на Евростат.