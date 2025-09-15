Трябва ли да има държавна стратегия за повишаване на финансовата грамотност?

В България темата за финансовата грамотност не се припознава като приоритетна, но тя трябва да бъде надградена с дигитална грамотност. В познанията на българското общество по темата съществуват огромни дефицити, които трябва да бъдат покрити. Това каза финансистът Наталия Тодорова в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„В края на миналата година излезе информация от частните съдебни изпълнители по повод необслужването на потребителските кредити, която показа, че огромна част от кредитите, необслужвани от младежи между 18-25 години, са основно за луксозни стоки и почивки. Това са хора, които не могат да приоритизират разходите си“, коментира Тодорова. И допълни, че умението да се разграничават нужди и желания е базово умение, на което децата трябва да бъдат обучавани още от първи клас.

Според финансиста има нужда чрез стратегия и визия държавата до повиши нивото финансова грамотност както на децата, така и на възрастните.

Тодорова отбеляза, че високата финансова грамотност би помогнала на хората да обслужват, управляват и използват по-добре кредитите си.

„Българинът влага парите си основно в депозити за спестявания и в имоти за инвестиции. Според изследване от миналата година едва 20% от българите спестяват, а само 8% инвестират извън покупката на основно жилище. Това е изключително малък процент, който показва, че не познаваме различните видове финансови и нефинансови активи, не мислим дългосрочно за семейството и бизнеса си и не учим на това децата си“, категорична е Тодорова.

Тя изтъкна, че финансовата грамотност не бива да се превръща в поредния предмет в училище, за който учениците трябва да наизустяват сложни термини, а вместо това може да бъде ориентиран към обсъждане на казуси от ежедневието. Освен това, по примера на други държави, вниманието трябва да бъде насочено първо към подготовката на учителите по темата и след това към учениците, каза Тодорова.

Според нея основите могат да бъдат положени от най-ранна възраст, най-добре в училище.

Какви въпроси вълнуват учениците преди приемането на еврото от 1 януари догодина? Как децата да разпознават дезинформацията в социалните мрежи на тема финансова грамотност? Как учителите да преподават безпристрастно предмета в училище? Вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.