Как хибридният работен модел се превърна в новата норма на трудовия пазар у нас

Пазарът на труда в България достига зрялост и се стабилизира около хибридните модели на работа, които са новата норма. Над 60% от работодателите, участвали в проучване за предпочитаните работни модели в страната ни през 2025 г. на компанията HRS Bulgaria, са заявили, че нямат намерение да променят модела на работа, а това вероятно означава, че са намерили работещия за тях модел. Това съобщи Милка Гълъбова, ръководител на отдел „Проучвания и консултации“ към HRS Bulgaria, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Друг извод от анкетата е, че офисът възстановява позициите си, като се увеличава броят на компаниите, които работят изцяло от офис. В същото време самият офис се променя и вече е център за сътрудничество и култура, а не само място за извършване на основната работа.

„Офисът е ключов за ефективното въвеждане на нови служители, за предаване на знанията и за поддържане на фирмената култура. Голяма част от служителите се завръщат доброволно, защото хората оценяват социализацията, бързото решаване на проблеми лице в лице и по-ясната граница между работа и личен живот“, каза Гълъбова.

Според нея първоначалните очаквания на компаниите за бързи и значителни икономии от хибридния модел на работа са се оказали нереалистични. „Хибридният модел изисква преструктуриране на офисното пространство – от индивидуални места за работа към места за сътрудничество, наложи се допълнително да бъдат извършени технологични разходи за управление на хибридната среда, възникнаха и скрити разходи за работодателите за обучение на мениджърите и за поддържане на две паралелни среди – дистанционна и офисна“, отбеляза Гълъбова. По думите й хибридната работа е по-скоро инвестиция в човешкия капитал и конкурентоспособността, отколкото в директно намаляване на оперативните разходи.

Експертът смята, че българските компании бързо са се адаптирали към новите работни модели, така че да бъде ефективен и да постигат резултати.

Според Гълъбова адаптацията ще продължи и занапред като вече предизвикателството пред компаниите ще бъде свързано с новото поколение Z, което тепърва ще навлиза на пазара на труда. „Очакваме в следващите години да се променят изискванията на работната сила към работната среда и работната култура и това ще бъде допълнително предизвикателство за компаниите наред с навлизането на изкуствения интелект“, коментира тя.

