Хибридната работа привлича повече квалифицирани кадри в работната сила

Почти половината (44%) от бившите служители на непълен работен ден обмислят да се върнат на работа благодарение на възможностите за гъвкава работа. Това сочи доклад на International Workplace Group, който разкрива потенциала на хибридната работа да повиши производителността и да привлече повече квалифициран труд в работната сила.

Проучването* сред почасови служители подчертава, че най-голямата бариера, която ги обезкуражава да останат или да се върнат в работната сила, са нарастващите разходи за пътуване. 40% от настоящите служители на непълен работен ден заявяват, че биха напуснали напълно работната сила, ако от тях се изисква да пътуват всеки ден до офис в центъра на града.

В България наетите служители на непълно работно време само за 2024 г. са близо 37 хиляди. Нуждите на тази група са ключово съображение за бизнес лидерите както у нас, така и на глобално ниво, за да осигурят задържането на таланти и отключването на растежа. Почти половината (49%) от анкетираните почасови служители заявяват, че биха обмислили да напуснат изцяло пазара на труда, ако им се откаже гъвкава работа.

По подобен начин една трета (31%) от служителите на непълно работно време, които в момента са задължени да пътуват до офиса всеки ден, вече търсят нови позиции, а 55% от всички почасови служители заявяват, че биха напуснали текущата си позиция, ако трябва да пътуват на дълги разстояния през работната седмица.

От друга страна, предлагането на гъвкава работа е ключът към привличането на бивши почасови служители обратно в работната сила, като 55% от анкетираните споделят, че биха се върнали на работа, ако имат гъвкавост в работния график. 57% казват, че работа по-близо до дома от гъвкави работни пространства би направила връщането в офиса по-привлекателно. Наред с това повече от шестима от десет (63%) настоящи служители на непълно работно време казват, че биха обмислили да увеличат работните си часове, ако могат да работят по-гъвкаво.

За по-възрастните служители почасовата работа е привлекателна опция за оставане в работната сила – 45% от анкетираните казват, че почасовата работа им е позволила да отложат пенсионирането си.

Проучването установява и че нарастващата цена на пътуването е ключов възпиращ фактор за почасовите служители, които искат да останат или да се върнат в работната сила. Четирима от всеки десет бивши служители на непълно работно време (41%) казват, че цената на пътуването ги е възпряла да се върнат на работа, а 44% от тези, които работят почасово в момента, споделят, че нарастващата цена на пътуването прави все по-трудно и финансово неоправдано оставането им на работа.

* Проучването е проведено от Censuswide сред извадка от 2000 настоящи и бивши почасови служители през май 2025 г.

