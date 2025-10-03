Поколенията Z и "Алфа" навлизат на трудовия пазар - кои са те, какво търсят?

Битува разбирането, че младите служители от поколението Z и „Алфа“ са по-трудно управляеми от по-старите поколения. Работодателите могат да достигнат до представителите на тези поколения, като положат усилия да ги опознаят, да потърсят диалог с тях и се научат да говорят на техния език. Това каза проф. д-р Даниела Илиева, преподавател и професионален трейнър по бизнес етикет, международен протокол и невро-лингвистично програмиране (НЛП), в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

След няколко години представителите на поколенията Z и „Алфа“ ще бъдат 40% от хората на пазара на труда по света и ще се наложи да ги опознаем, подчерта гостът в предаването.

Една от практиките, които тя е въвела в управлението на представители на поколението Z като преобладаваща част от нейния екип, е работа от вкъщи в петък. „Това се приема много добре. Усещането им, че разполагат по-добре с времето си се показва като работещо“, отбеляза проф. Илиева.

За младите служители е важно също как компанията, за която работят, се грижи за опазването на околната среда, включително чрез възможност за разделно изхвърляне на отпадъци. Балансът, който младите хора търсят в работната среда, може да бъде постигнат и чрез мини тийм билдинги, отбеляза още проф. Илиева.

Според нея представителите на поколението Z и "Алфа" имат затруднения с навлизането на пазара на труда заради представата на работодателите, че те са трудно управляеми, тъй като им липсват порядките и ценностите, типични за по-старите поколения.

Работодателите могат да достигнат до представителите на новите поколения, като положат усилия да ги опознаят, потърсят диалог с тях и се научат да говорят на техния език, препоръча експертът.

„По-зрелите поколения имат силно изразено его, докато младите не зачитат авторитети и трябва да приемем това“, отбеляза тя.

Въпреки бурното развитие на изкуствения интелект необходимостта от развитие и прилагане на меките умения се запазва, много организации търсят такива обучения и ги включват ежегодно в програмите си, каза още събеседникът.

„Като работодател избирам от това поколение да си взема тяхната гъвкавост, дигитална грамотност, вродено умение да се справят с няколко задачи едновременно“, посочи още гостът.

На 6 октомври Bulgaria ON AIR ще излъчи специален проект на тема „Бъдещето: пазарът на труда и еврото“.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.