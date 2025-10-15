IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Гърция се готви да позволи 13-часов работен ден в частния сектор

Властите казват, че това ще бъде само по желание на служителите, но синдикатите се опасяват, че работещите няма да имат избор

10:04 | 15.10.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Гръцкият парламент ще разгледа по-късно днес (15 октомври) предложение за промяна в законодателството, позволяващо 13-часов работен ден в частния сектор, пише Politico. Идеята се отхвърля от синдикати и опозиционните партии, но очакванията са, че тя ще бъде одобрена с мнозинството на управляващата консервативна партия "Неа демократия".

Предложението предвижда, че удълженото работно време може да се прилага за не повече от 37,5 дни годишно (до три дни месечно), както и работната седмица не трябва да надхвърля 48 работни часа. Официалната работна седмица в Гърция остава 40-часова, а извънредните часове работа се компенсира с 40% по-голямо заплащане спрямо нормалното заплащане за работещите.

Министерството на труда отбелязва, че 13-часовият работен ден ще бъда само по желание и работещите няма да бъдат задължени да работят извънредно. Синдикатите обаче са категорични, че служителите няма да имат възможност да откажат, особено на фона на липсващите инспекции на условията на труд в страната.

Politico припомня, че през юли 2024 година на работещите в сектори като селско стопанство, търговия и услуги беше предложена шестдневна работна седмица като заплащането за шестия допълнителен ден  е с 40% по-виско. Това предложение е обратно на тенденцията в много европейски държави, където се дискутира четиридневна работна седмица, но в Гърция го защитават заради застаряващото население и недостига на обучени специалисти в някои индустрии.

Управляващите представят концепцията за 13-часовия работен ден като възможност за "гъвкаво работни време", но синдикалният съюз ADEDY посочи в изявление, че реално това е отмяна на 8-часовия работен ден, свръхексплоатация на работещите и отказ от всяка концепция за баланс между работата и личния живот.  

Безработицата в Гърция е по-висока спрямо средното в ЕС - данните за август показаха, че 8,1% от трудоспособното население на страната е без работа. В ЕС този дял е 5,9 на сто. Politico обръща внимание още и на факта, че заплатите в южната ни съседка са сред най-ниските в общността и много гърци работят на две места, за да се издържат.

По данни на Евростат за 20% от гръцките служители работната седмица е 45 часа, което е най-високото ниво в ЕС.

В текстовете на законопроекта се предвиждат и други промени като например двудневни трудови договори, по-гъвкави условия за изпълнението на седмични задължения и т.н.

Последна актуализация: 10:04 | 15.10.25 г.
икномиката на Гърция работна седмица пазар на труда
