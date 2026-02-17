От работодателите у нас се очаква да бъдат социално ангажирани, сочи проучване

Социалната ангажираност е ключово изискване на служителите към работодателите, сочи проучване за доброволчеството в компаниите в България на TimeHeroes.

Резултатите сочат, че от работодателите се очаква да бъдат социално ангажирани – над 90% от анкетираните през 2025 г. служители споделят, че за тях е изключително или по-скоро важно компанията им да бъде социално отговорна.

Според данните 94% от анкетираните са участвали в доброволческа инициатива поне веднъж. Най-голям е делът на служителите, които се включват 2–3 пъти годишно – близо половината от всички респонденти. Типичният участник възприема социалната ангажираност като важна, включва се спорадично (1–3 пъти годишно), най-често чрез инициативи, организирани от работодателя, и разбира доброволчеството като личен избор и конкретен акт на помощ.

Сред най-предпочитаните инициативи за корпоративно доброволчество са: инициативи за опазване на природата (почиствания, засаждане на дървета, опазване на биоразнообразието) и инициативи в подкрепа на деца (менторство, дарения, работилници). Популярни са още каузи в подкрепа на уязвими групи, подобряване на обществената среда и помощ за животни. По-рядко се избират инициативи, изискващи специфични умения – като кризисна помощ и здравна подкрепа.

Източник: TimeHeroes

Водещ мотив за участие сред анкетираните служители (74%) е вътрешното удовлетворение и чувството за смисъл. Доброволчеството се преживява като значимо лично действие и източник на енергия, а не като допълнително натоварване.

В същото време 79% от анкетираните мениджъри на средни и високи позиции определят развитието на култура на доброволчество като изключително важно или по-скоро важно за компанията си. Основните положителни ефекти за работодателя вследствие от насърчаването на доброволческата активност на служителите са: повишена гордост от работното място; по-силна обвързаност с компанията; разширяване на мирогледа и познанията; повишена мотивация и екипност.

Източник: TimeHeroes

Доброволчеството е споделена ценност и важен елемент от корпоративната култура, чието положително въздействие се усеща както в самите компании, така и в общностите, подпомагани от тях, отчита проучването.

Източник: TimeHeroes

Проучването е проведено в периода ноември-декември 2025 г. от Explica сред 237 служители на оперативни и ръководни позиции от шест големи компании и последователи в LinkedIn профила на TimeHeroes