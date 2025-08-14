Новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“ осигуряват растеж и заетост за десетилетия напред

В момента 7 и 8 блок на „АЕЦ Козлодуй“ са във фаза на основно планиране, осигуряване на всички разрешителни, планове за обществени поръчки и строителни дейности. Целта е до края на годината да има потвърдена програма за изпълнение на договора. Когато двата блока бъдат завършени, очакваме значителен принос към БВП, хиляди инженерни и технически работни места, както и устойчива заетост в рамките на 100-годишния експлоатационен срок на блоковете. Това заяви Оскар Прат, Старши директор на проект „Изграждане на 7 и 8 енергоблок на площадка Козлодуй“ от Отдел „Енергийни системи“ на Westinghouse, в предаването „Чиста енергия“ на Bloomberg TV Bulgaria.

В края на 2024 г. стартира изпълнението на инженерния договор между АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ и консорциума, който се състои от българските клонове на Westinghouse Energy Systems и Hyundai Engineering and Construction. В тази фаза се прави основно планиране и управление на проекта и подготовка за начало на строителните дейности. Оскар Прат заяви, че всички тези процеси вървят паралелно, за да се осигури максимално гладко преминаване към следващите фази.

Според графика седми блок предстои да бъде пуснат в експлоатация до края на 2034 г. Гостът каза, че понастоящем се работи за финализиране и потвърждение на пътната карта за въвеждане на двата реактора в експлоатация. „В момента работим да финализираме графика, за да имаме дата за въвеждане в експлоатация на двата реактора до края на договора“, посочи Прат.

Макар да не спомена конкретни финансови данни за бюджета, представителят на Westinghouse коментира, че след настоящата фаза ще има по-добро разбиране за рисковия профил на проекта, за да може да се потвърди финална цена. За финансиране се разглеждат варианти с агенции за експортно кредитиране, финансови посредници, както и с търговски банки.

Събеседникът заяви, че българската индустрия може да се включи активно в доставката на компоненти и услуги за проекта. Westinghouse вече е намерила първия си партньор в лицето на българската „МТГ-Делфин“. Компанията ще разработи Програмата за осигуряване на ядрено качество, както и ще извършва внедряването на култура за ядрена безопасност, подготовката на инженерна документация за производство на макет.

„Откриваме, че има огромна стойност в България, като говорим за подизпълнителите ни. Страната има традиции в инструменталното оборудване и контролните системи и очакваме това да бъде използвано в пълния си потенциал в рамките на проекта. Но ако погледнем отвъд, оценяваме и други доставчици, които могат да ни подкрепят в рамките на целия жизнен цикъл на блоковете“, коментира гостът.

След като новите блокове на атомната електроцентрала заработят, гостът очаква значителен принос към БВП и създаване на 9300 работни места за висококвалифирани специалисти в областта на инженерството, чието търсене ще се запази в рамките на срока на експлоатация от 100 години.

Прат обясни, че този тип реактори са изцяло дигитални, а в централата в Козлодуй компанията, ангажирана с проектантската дейност, ще приложи всички научени уроци от вече завършените проекти в Китай и САЩ.

Представителят на Westinghouse заяви, че „енергийната независимост, която върви заедно с AP-1000, е фундаментално важна и ще промени енергийния сектор в България“. „AP-1000 ще осигурява чиста, въглеродно неутрална енергия за следващите 100 години. Това ще промени региона завинаги и ще бъде нещо, с което ще се гордее страната в бъдеще.“

Компанията има и друг проект, по който работи в Полша, като оценява и нови възможни дейности в региона на Централна и Източна Европа. Гостът заяви, че доставчиците, с които е постигнато споразумение за строежа на АЕЦ „Козлодуй“, могат да бъдат потърсени и за останалите проекти в Европа.

„Разглеждаме цялата ни дейност тук като взаимосвързани единици. Доставчиците, които търсим, няма да са само за строежа на 7-ми и 8-ми блок, но и за останалите ни проекти в Европа. Това ни позволява да бъдем конкурентоспособни“, заяви Прат.

