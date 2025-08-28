Германия повишава енергийната сигурност с нов терминал за втечнен природен газ

Германското пристанище Вилхелмсхафен открива втория си терминал за втечнен природен газ (LNG) за преработка на вносно синьо гориво, съобщава Oilprice, цитирайки операторът на съоръжението Deutsche Energy Terminal (DET).

Вторият терминал ще стартира търговска експлоатация на 29 август, след като получи одобрения от Органа за надзор на търговията.

Вилхелмсхафен е мястото на първия германски LNG терминал, който започна работа през декември 2022 г. чрез плаващата система за съхранение и регазификация Höegh Esperanza. Германия е инсталирала няколко плаващи терминала за внос на втечнен газ от 2022 г. насам, за да направи най-голямата европейска икономика „независима от руския газ“.

До средата на 2022 г. Германия получаваше по-голямата част от газа от Русия чрез газопровода „Северен поток 1“, преди Москва да прекрати доставките в началото на септември 2022 г., твърдейки, че не е в състояние да ремонтира газовите си турбини поради западните санкции.

След спирането на доставките на руски газ, Норвегия стана основен доставчик за Германия, използвайки тръбопроводи.

LNG терминалите се използват за внос на газ от САЩ и други големи производители на суперохладено гориво.

„Терминалът Вилхелмсхафен 2, заедно с плаващата платформа, вече е напълно функциониращ и може да допринесе за сигурността на доставките и за запълването на газохранилищата преди следващия отоплителен сезон“, изтъкват от DET.

Очаква се тази година съоръжението във Вилхелмсхафен да подаде до 1,9 млрд. куб. метра природен газ в германската газопреносна мрежа – което се равнява на годишното потребление на природен газ за отопление на 1,5 млн. домакинства в многофамилни жилища.

През следващите две години капацитетът за регазификация и подаване на газ към мрежата на плаващата платформа ще достигне капацитет, еквивалентен на годишната отоплителна енергия, необходима за покриване на нуждите на 3,7 млн. домакинства.