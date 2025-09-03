Русия ще помага на Китай да оспори лидерстовото на САЩ в ядрената енергетика

Русия ще помогне на Китай да изпревари САЩ при изграждането на ядрени реактори, заяви ръководителят на руския ядрен холдинг "Росатом" Алексей Лихачов в интервю за "Россия 1", цитирано от ТАСС. Той посочи, че Китай има грандиозни планове за развитие на ядрената енергетика и планира изграждането на мощности с капацитет от 100 гигавата.

В момента САЩ са световен лидер с 94 реактора с инсталирана мощ от 97 гигавата, сочат данните на щатската Администрация за енергийна информация (EIA). Китай има инсталирани 53,2 гигавата ядрени мощности (58 реактора), но и в последните години започна изграждането на десетина нови реактора. "Росатом" участва в строителството на четири от тях.

Лихачов отбеляза още, че "Росатом" е изградил четири реактора, както и че Китай се нуждае от големи количества уран за производството на ядрено гориво.

Ръководителят на "Росатом" е част от руската делегация в Китай. Преди ден стана ясно, че има пробив при забавения с години проект за изграждане на газопровод "Силата на Сибир 2". Според изявленията на "Газпром" е подписан юридически обвързващ меморандум, но допълнителни подробности по договорките не бяха обявени. Китай от години отказва да се ангажира със строителството на газопровода, чиято дължина е 6700 км. Капацитетът на тръбите е планиран за 50 млрд. куб. метра годишно.

По показател инсталирани мощности Китай изостава и от Франция, която има 56 реактора с инсталирана мощност от малко над 61 гигавата. Част от тях обаче ще бъдат изведени от експлоатация. През 2022 година властите анонсираха планове за изграждане на нови шест реактора, които обаче все още са в началната фаза на своята реализация.