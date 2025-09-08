IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Цените на тока в Германия достигнаха 7-месечен връх поради срив на вятърното производство

Цената "ден напред" е нараснала с 15% до 142,45 евро за мегаватчас

16:51 | 08.09.25 г. 3
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Цените на електроенергията в Германия се повишиха до най-високото си ниво от февруари, тъй като производството от хилядите вятърни турбини в страната ще спадне и ще бъдат необходими по-скъпите газови централи, пише Bloomberg.

Цената „ден напред“ е нараснала с 15% до 142,45 евро за мегаватчас на търг на борсата Epex Spot SE в Париж. Според модел на Bloomberg производството на вятърна енергия, което обичайно е най-големият източник на електроенерия в страната, се очаква де бъде едва 2,6 гигавата късно сутринта във вторник.

Вечерта приносът на възобновяемите енергийни източници ще бъде под 10% на моменти. Ниското производство на зелена енергия отново подчертава необходимостта от стабилни електроцентрали на изкопаеми горива, които служат като резервен вариант, поне докато батериите с промишлено приложение не дадат значителен принос на пазара.

Очаква се производството на вятърна енергия в Германия да намалее в началото на тази седмица. Графика: Bloomberg LP Очаква се производството на вятърна енергия в Германия да намалее в началото на тази седмица. Графика: Bloomberg LP

Цените на електроенергията между 19 и 20 ч. бяха на ниво от близо 400 евро за мегаватчас, втори пореден ден, в който те са на подобно ниво по време на вечерния пик.

Ръстовете се случват в момент, когато периодът на по-ниско търсене поради празниците е напът да приключи. По-ранният залез на слънцето също ограничава доставките на слънчева енергия, която доминираше на пазара през пролетта и лятото. През следващите няколко седмици търсенето ще продължи да нараства с настъпването на по-хладните температури, а производството на вятърна енергия ще поеме по-голяма роля при определянето на цената на краткосрочните договори за електроенергия в Европа.

Цените на електроенергията в Германия достигнаха най-високото си ниво от февруари. Графика: Bloomberg LP Цените на електроенергията в Германия достигнаха най-високото си ниво от февруари. Графика: Bloomberg LP

Във Франция цената „ден напред“ достигна 51,85 евро, което е под половината от цената в Германия. Страната все още разполага с 57 ядрени реактора, които осигуряват по-голямата част от електроенергията ѝ и спомагат за смекчаване на въздействието на непостоянните възобновяеми енергийни източници.

Последна актуализация: 17:13 | 08.09.25 г.
Коментари


3

xapoznai
преди 16 минути
Енергетиката едва ли е по силите на лаици. Коментираме си някакви работи, пишат се статии дават се цифри... ама дали е така както изглежда? На първо четене примерно на мен ми хрумват няколко неща изхождайки от българската действителност. Примерно ние сравняваме цена от АЕЦ със цена от ВЕИ но пропускаме първоначалната инвестиция от 20 милиарда лева.(която сума почти сигурно ще нарастне по време на строежа) При ВЕИ всичко е частен капитал и не ни търмъчат с данъци за строежа им.
отговор
2

zelka007turbo
преди 1 час
До: cyclop ... Опааа , ам то нищо не се сривааа ... :))) ... Вие от 1917 все го чакате да се срине , пък то се е заинатило и нещЕ ...
отговор
1

cyclop
преди 1 час
Опа, а като се срине слънчевото производство през зимните месеци - бабабум. Честит да ви е зеления хайвер, малко скъпичък идва, но пък се е вмирисал
отговор
