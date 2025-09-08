Цените на тока в Германия достигнаха 7-месечен връх поради срив на вятърното производство

Цените на електроенергията в Германия се повишиха до най-високото си ниво от февруари, тъй като производството от хилядите вятърни турбини в страната ще спадне и ще бъдат необходими по-скъпите газови централи, пише Bloomberg.

Цената „ден напред“ е нараснала с 15% до 142,45 евро за мегаватчас на търг на борсата Epex Spot SE в Париж. Според модел на Bloomberg производството на вятърна енергия, което обичайно е най-големият източник на електроенерия в страната, се очаква де бъде едва 2,6 гигавата късно сутринта във вторник.

Вечерта приносът на възобновяемите енергийни източници ще бъде под 10% на моменти. Ниското производство на зелена енергия отново подчертава необходимостта от стабилни електроцентрали на изкопаеми горива, които служат като резервен вариант, поне докато батериите с промишлено приложение не дадат значителен принос на пазара.

Очаква се производството на вятърна енергия в Германия да намалее в началото на тази седмица. Графика: Bloomberg LP

Цените на електроенергията между 19 и 20 ч. бяха на ниво от близо 400 евро за мегаватчас, втори пореден ден, в който те са на подобно ниво по време на вечерния пик.

Ръстовете се случват в момент, когато периодът на по-ниско търсене поради празниците е напът да приключи. По-ранният залез на слънцето също ограничава доставките на слънчева енергия, която доминираше на пазара през пролетта и лятото. През следващите няколко седмици търсенето ще продължи да нараства с настъпването на по-хладните температури, а производството на вятърна енергия ще поеме по-голяма роля при определянето на цената на краткосрочните договори за електроенергия в Европа.

Цените на електроенергията в Германия достигнаха най-високото си ниво от февруари. Графика: Bloomberg LP

Във Франция цената „ден напред“ достигна 51,85 евро, което е под половината от цената в Германия. Страната все още разполага с 57 ядрени реактора, които осигуряват по-голямата част от електроенергията ѝ и спомагат за смекчаване на въздействието на непостоянните възобновяеми енергийни източници.