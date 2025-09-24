IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
ПП отново предлага такса върху транзита на руски газ през "Балкански поток"

България ще се съобрази с решенията на ЕС за руския газ и от 2028 година той няма да бъде част от пазара у нас, каза премиерът

15:18 | 24.09.25 г. 3
Снимка: Bloomberg LP
"Продължаваме промяната" (ПП) е внесла законопроект за въвеждане на такса за транзита на руския природен газ, съобщи председателят на партията Асен Василев пред журналисти в Народното събрание. Според неговите изчисления тя ще носи по 3 млрд. лева годишно и ще бъде покрит дефицитът в бюджета.

"Тези 3 млрд. лева ще бъдат взети от "Газпром", а няма да се вдигат данъците на българските граждани", отбеляза още той.

Като финансов министър в кабинета "Денков" Асен Василев беше предложил такса от 20 лева за мегаватчас за транзита на руския газ през България. Мярката обаче не просъществува дълго - Унгария заплаши, че няма да подкрепи България за членството в Шенген, ако таксата остане. И тогава правителството настояваше, че парите ще се събират от "Газпром", но руската компания отказа и таксите се трупаха като пасив при оператора на газопреносната мрежа "Булгартрансгаз".

Сега в Европа настроенията за отказ от руски енергоресурси са много по-явни след призива на американския президент Доналд Тръмп. В Ню Йорк в рамките на срещите си по време на Общото събрание на ООН той обеща, че ще поговори с премиера на Унгария Виктор Орбан, за да го убеди да спре да купува руски газ и петрол.

Украинският президент Володимир Зеленски отбеляза пред журналисти след срещата си с Тръмп, че словашкият премиер Роберт Фицо има готовност да замени руските енергоресурси, но проблемът е в Будапеща.

"Разбирам аргументите им, ние дълги години зависехме от газа, който Русия ни предлагаше на ниска цена", обясни Зеленски и допълни, че тази зависимост в крайна сметка излиза скъпо.

През май Европейската комисия предложи регламент за пълен отказ от руските изкопаеми горива до 2027 година. Според предложението, което все още се обсъжда, но за одобрението му е нужно мнозинство, а не единодушие сред членовете, до края на 2026 година трябва да бъдат спрени покупките и транзитът на газ в ЕС, като държавите, които имат дългосрочни договори с "Газпром", ще имат още година - до края на 2027 година, да изпълнят изискванията.

От Ню Йорк българският премиер Росен Желязков също изрази готовност България да спре да купува руски газ до края на 2026 година, а до 2028 година газът от Русия изцяло да бъде изключен от българския енергиен пазар.

Още от 2022 година "Булгаргаз" заявява, че не купува руски газ. В момента общественият доставчик осигурява газ за своите клиенти от Азербайджан (тръбен газ) и втечнен газ, за който в търговете за доставка е обявено условие да не идва от държави със санкционни режими.

България обаче има дългосрочен договор за доставките по "Балкански поток" и той се изпълнява без прекъсване. По своеобразното продължение на "Турски поток" в момента газ получават Сърбия, Република Северна Македония, Унгария и след спирането на транзита през Украйна - и Словакия.

Последна актуализация: 15:18 | 24.09.25 г.
руски петрол санкции срещу Русия транзитна такса доставки на газ за Европа природен газ
3
zelka007turbo
преди 30 минути
До: Repoman ... Не че нещо , ама горе-долу толкова струва в момента да премине ТИР през България ... :))) ... Може би е ново за вас , ама е така от доста време ...
2
Repoman
преди 1 час
Добро решение е да се сложи такса за да се съберат приходи, защото имаме нужда от повече приходи за да ги харчим. Може да се помисли да се сложи такса не само за преминаващия газ, а и за преминаващите камиони например, всеки да плаща по едни 100евро за преминаване и да събираме повече приходи.
1
zelka007turbo
преди 1 час
Утече пАтокът !! Сега е редно да започнат метканията по баламатума и дрането на лицата с нокти ... :)))
