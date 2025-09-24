ПП отново предлага такса върху транзита на руски газ през "Балкански поток"

"Продължаваме промяната" (ПП) е внесла законопроект за въвеждане на такса за транзита на руския природен газ, съобщи председателят на партията Асен Василев пред журналисти в Народното събрание. Според неговите изчисления тя ще носи по 3 млрд. лева годишно и ще бъде покрит дефицитът в бюджета.

"Тези 3 млрд. лева ще бъдат взети от "Газпром", а няма да се вдигат данъците на българските граждани", отбеляза още той.

Като финансов министър в кабинета "Денков" Асен Василев беше предложил такса от 20 лева за мегаватчас за транзита на руския газ през България. Мярката обаче не просъществува дълго - Унгария заплаши, че няма да подкрепи България за членството в Шенген, ако таксата остане. И тогава правителството настояваше, че парите ще се събират от "Газпром", но руската компания отказа и таксите се трупаха като пасив при оператора на газопреносната мрежа "Булгартрансгаз".

Сега в Европа настроенията за отказ от руски енергоресурси са много по-явни след призива на американския президент Доналд Тръмп. В Ню Йорк в рамките на срещите си по време на Общото събрание на ООН той обеща, че ще поговори с премиера на Унгария Виктор Орбан, за да го убеди да спре да купува руски газ и петрол.

Украинският президент Володимир Зеленски отбеляза пред журналисти след срещата си с Тръмп, че словашкият премиер Роберт Фицо има готовност да замени руските енергоресурси, но проблемът е в Будапеща.

"Разбирам аргументите им, ние дълги години зависехме от газа, който Русия ни предлагаше на ниска цена", обясни Зеленски и допълни, че тази зависимост в крайна сметка излиза скъпо.

През май Европейската комисия предложи регламент за пълен отказ от руските изкопаеми горива до 2027 година. Според предложението, което все още се обсъжда, но за одобрението му е нужно мнозинство, а не единодушие сред членовете, до края на 2026 година трябва да бъдат спрени покупките и транзитът на газ в ЕС, като държавите, които имат дългосрочни договори с "Газпром", ще имат още година - до края на 2027 година, да изпълнят изискванията.

От Ню Йорк българският премиер Росен Желязков също изрази готовност България да спре да купува руски газ до края на 2026 година, а до 2028 година газът от Русия изцяло да бъде изключен от българския енергиен пазар.

Още от 2022 година "Булгаргаз" заявява, че не купува руски газ. В момента общественият доставчик осигурява газ за своите клиенти от Азербайджан (тръбен газ) и втечнен газ, за който в търговете за доставка е обявено условие да не идва от държави със санкционни режими.

България обаче има дългосрочен договор за доставките по "Балкански поток" и той се изпълнява без прекъсване. По своеобразното продължение на "Турски поток" в момента газ получават Сърбия, Република Северна Македония, Унгария и след спирането на транзита през Украйна - и Словакия.