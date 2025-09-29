След срива в началото на лятото доставките на бензин у нас през юли се възстановяват

Доставките на бензин в България се възстановяват до нормалното им ниво през юли сред срива, регистриран през юни от Националния статистически институт (НСИ). Според данните в първия летен месец доставките на бензин достигнаха 23 хил. тона, което е намаление от почти 60% на годишна база. Това обаче не беше свързано с производството, което беше близо до средното за периода.

През юли този срив е преодолян и на пазара са доставени 59 хил. тона бензин, което е увеличение от 3,5 на сто спрямо същия месец година по-рано. Производството е достигнало 135 хил. тона, или спад от 3,6 на сто спрямо миналия юли.

Със 7% намалява и производството на дизел - до 278 хил. тона. Данните на статистиката сочат, че по-голямата част от дизела се реализира на вътрешния пазар и доставките през юли достигат 262 хил. тона. Това е ръст от 1,2 на сто на годишна база.

Като цяло НСИ отчита спад на производството на всички енергийни продукти през юли. Най-съществен е той по отношение на пропан-бутановите смеси (с 38,5% до 8 хил. тона).

Производството на електрическа енергия намалява с 6,6% до 3,27 тераватчаса. На вътрешния пазар са доставени 2,76 тераватчаса, което означава, че България е нетен износител на електроенергия през юли.

Търсенето на електроенергия в страната остава почти без промяна спрямо юли 2024 година - ръстът на доставките е от 0,1 на сто.

През юли в страната са добити 1,346 млн. тона твърди горива, което е увеличение от 53% спрямо юни, но на годишна база добивите намаляват с малко над 8%. Това основно е свързано с намаленото производство на електроенергия. Доставките на пазара достигат 1,386 млн. тона, като разликата се покрива от внос.

Ръст записват доставките на природен газ - с 3,2% до 159 млн. куб. метра. Летните месеци традиционно се използват за рехабилитация на топлофикационните дружества, но в същото време започва кампанията по нагнетяване на природен газ в газохранилищата.

По данни на Gas Infrastructure Europe към 28 септември европейските газохранилища са пълни до 82,3% от капацитета си. Газохранилището в "Чирен" е пълно до 79,2% от капацитета си.

През тази година Европа се нуждаеше от повече газ, за да попълни резервите си за зимата след по-студената от обичайното за последните две години зима. Това беше един от факторите, който поддържаше нивото на цената на газа над 30 евро за мегаватчас през лятото. В сутрешната сесия на нидерландската борса TTF търговията с газ се извършва при 32,80 евро за мегаватчас, което е с малко под 1% надолу спрямо края на миналата седмица.