Газът у нас поскъпва с по-малко от 1% от 1 октомври

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ от 1 октомври в размер на 61,01 лева (31,19 евро) за мегаватчас, или ръст от 0,8 на сто спрямо септември. По-голямата част от потреблението ще бъде покрито от газа, идващ от Азербайджан.

Останалата част ще дойде от газа, купен по-рано, и съхраняван в Турция по силата на договора с Botas.

Миксът, в който преобладава газът от Азербайджан, е с по-ниска цена от постигнатата на нидерландската платформа TTF за октомври - 32,50 евро за мегаватчас, отбелязва енергийният регулатор в своето съобщение.

Договорът с Botas - част от политическия дебат

В приветствие пред енергийния форум "Големите проекти в българската енергетика през призмата на геополитиката, националната сигурност и дипломацията" премиерът Росен Желязков обърна внимание на договора с турската компания. Според него той е пример как не трябва да се политизират решенията за големите проекти, а да се търси професионален подход и експертни решения.

Договорът с Botas поставя много въпроси, включително и дали служебно правителство трябва да има мандат да взима решение за толкова дългосрочно споразумение - 13 години, посочи още Желязков, цитиран от правителствената пресслужба.

Той беше категоричен, че при подобни решения трябва да бъде анализирано дали защитава държавния интерес, но не само в момента, а в целия жизнен цикъл на договора.

В началото на 2023 година служебното правителство на Гълъб Донев подписа договора с турската компания. Условията по него пък бяха договорени по време на посещение на президента Румен Радев в Турция и срещата му с Реджеп Тайип Ердоган.

Тогава ситуацията с доставките на газ за страната беше тежка, но договорените обеми са по-големи от потреблението, а в същото време вече се строеше терминалът за втечнен газ в Александруполис, в който България има дял от 20%. В момента обаче заради авария този терминал работи с ограничен обем - от около 98 гигаватчаса на ден (капацитет за регазификация), или към 50% от капацитета си. По тази причина и "Булгаргаз" използва договора с Botas, но почти изцяло изтегляйки оставени за съхранение количества газ от доставки, получени преди две години (и с по-висока цена от момента).

"Булгаргаз" дължи на Botas повече от 600 млн. лева, каза още Росен Желязков пред форума. Компанията се опитва да предоговори условията по споразумението с турската страна, както и/или да продаде част от слотовете, но досега няма интерес.

По време на изслушване в Народното събрание бившият министър Росен Христов заяви, че договорът не е неизгоден, а не се използва ефективно. Според него този договор е трявало да даде предимство на България при спирането на транзита на руския газ през Украйна.

Очакванията са и че турските терминали ще играят по-съществена роля за Европа при пълния отказ от руските енергоресурси.