Uniper поиска разрешение да затвори ключово газохранилище в Германия

Германската компания Uniper поиска разрешение от енергийния регулатор да затвори едно от ключовите газохранилища в страната, пише Bloomberg. Съоръжението се намира в провинция Бавария, в близост до границата с Австрия, и се разглежда като важен буфер за зимните доставки и за двете страни.

Структурата на газохранилището обаче е такава, че нагнетяването и изтеглянето на газа е бавно и вече не отговаря на структурата и динамиката на пазара. За Uniper е много по-изгодно да съхранява газ в другите си газохранилища в северните части на Германия. Компанията отбелязва, че за поредна година изпитва проблеми с изпълнението на целите за нагнетяване на газохранилището и заявява, че затварянето му няма да застраши енергийната сигурност на Германия или на Европа.

Капацитетът за съхранение на "Брайтбрун" е 11,5 тераватчаса активен газ. Ако получи исканото разрешение, то ще бъде изведено от експлоатация след края на следващия газов сезон (31 март 2027 година).

Bloomberg отбелязва, че вероятно това ще бъде краят на газохранилището - заради високата цена на газа то едва ли ще бъде нагнетено, а по-скоро ще бъде напълнено с вода. По този начин отварянето за повторна експлоатация, например за водород, би било много трудно.

Един от факторите за цената на газа в Европа през последните месеци бяха газохранилищата. Търговците следяха внимателно динамиката на нагнетяване, тъй като сезонът започна с по-ниски от обичайното количества газ в резерв, тоест наложи се покупката на повече газ, за да се изпълни целта от пълни поне до 90% от капацитета си газохранилища към 1 ноември. Една от проблемните държави се оказа Германия, която изостава от средното за ЕС при създаването на газови резерви. По данни на Gas Infrastructure Europe газохранилищата в Европа са пълни до средно 82,6% от капацитета си. В Германия този процент е 76,7 на сто.

Дори и едно от най-големите газохранилища в Германия "Реден", с капацитет от 44,7 тераватчаса, е пълно до около 30% от капацитета си към края на септември. През лятото енергийният министър Катерина Райхе коментира, че Германия може да купува директно от спот пазарите и ролята на газохранилищата вече не е толкова голяма.

Традиционно търговците на газ купуват газ през лятото, когато потреблението е по-ниско и съответно цените са по-изгодни, а през зимата тези количества се използват за буфер - и по отношение на количествата, и по отношение на цената. От началото на войната в Украйна обаче тенденциите на пазара се промениха.