Стремежът на Великобритания за чиста енергия ще създаде 400 хил. работни места до 2030 г.

Само проектът за строеж на нова ядрена мощност ще донесе 10 хил. работни места, сочат разчетите на британското правителство

16:01 | 19.10.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Стремежът за декарбонизация ще създаде към 400 хил. нови работни места до края на това десетиление, предвиждат плановете на Великобритания, цитирани от Bloomberg.  Сред тях са водопроводчици, заварчици и електротехници, чиито задачи ще варират - от изграждане на инсталации за чиста енергия, до повишаване на енергийната ефективност, управление на енергийните мрежи и намаляване на въглеродния отпечатък на традиционната индустрия.

В плановете се включват и работните места, които ще бъдат окрити и около проекта за нова ядрена централа Sizewell C (10 хил. само при строителството), както и за изграждане на хранилище за въглероден диоксид в Шотландия.

Според разчетите на правителството най-сериозен ефект от навлизането на зелената енергия ще има на трудовия пазар в източните части на Острова и Шотландия, където до 2030 година ще бъдат открити по 60 хил. работни места.

До 2023 година благодарение на чистата енергия във Великобритания са създадени малко под 200 хил. работни места, сочат още данни на Министерството на енергетиката, публикувани в неделя (19 октомври).

В интервю за Sky News еергийният министър Едуард Милибанд посочи, че усилията на правителството са новите работни места да бъдат заети от британци. Според него отговорът на въпроса каква професия да изберат децата ни е свързан с бъдещето - в ядрена цетрала, вятърен парк или хранилище за въглероден диоксид.

Последна актуализация: 16:03 | 19.10.25 г.
икономиката на Великобритания зелена енергетика
