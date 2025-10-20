Увеличава се натискът за отказа от руското ядрено гориво в ЕС

Консорциумът Urenco, контролиран от Германия, Нидерландия и Великобритания, настоява за ускоряване на забраната за внос на ядрено гориво от Русия. Компанията, която е един от лидерите в обогатяване на урана, съобщи за разширяване на капацитета на съоръженията си в Нидерландия. Според оценката на Bloomberg това ще осигури суровина за гориво за 10 реактора годишно.

Urenco е втората по големина компания след руската "Росатом", която подготвя суровина за ядрено гориво. В съобщение компанията отбелязва, че новото съоръжение в Алмело (Нидерландия) ще подсили веригата на доставки за Запада, но не посочва какъв е размерът на инвестицията.

В ЕС има 19 реактора по руска (съветска) технология. Анализ на брюкселския тръст Bruegel показва, че в момента само Унгария няма договор за алтернативно гориво за своите реактори. Доскоро обаче алтернативата за малките руски реактори (ВВЕР 440) беше предизвикателство. Миналият септември обаче Финландия сложи касетки на Westinghouse в този тип реактор.

Останалите държави, които оперират руски реактори, включително и България, са сключили договори с Westinghouse или френската Framatome, която предлага гориво по лиценза на ТВЕЛ.

Така зависимостта на ЕС от Русия по отношение на ядреното гориво и урана започва да намалява. През 2023 година 38% от обогатения уран и 23% от урана, внесени в ЕС, са с руски произход. През 2024 година вносът на уран и продукти от Русия е на стойност 700 млн. евро, докато целият енергиен внос достига 22 млрд. евро.

Според анализатори отказът от руския уран ще подобри енергийната сигурност на Европа, след като спря внезапно започна да намалява доставките на газ през лятото на 2022 година. Компаниите в ЕС се подготвят за това и държат на склад ядрено гориво за няколко години напред, допълват още от Bruegel. България например има запас за повече от 5 години. Руското гориво се използва в шести блок на АЕЦ "Козлодуй".

Пети блок беше зареден за първи път с горивни касетки на Westinghouse през 2024 година и в момента реакторът работи със смесено гориво.

Увеличението на капацитета дава решение на желанието на Европа и САЩ да се откажат от руското гориво.