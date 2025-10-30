Природният газ у нас поскъпва с 8% от 1 ноември

Цената на природния газ у нас ще се повиши със 7,88% от 1 ноември до 65,82 лева за мегаватчас (33,65 евро), съобщават от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Това е цената без разходите за достъп, пренос, акциз и ДДС, по която "Булгаргаз", в ролята си на обществен доставчик, ще доставя на крайните снабдители и топлофикационните дружества.

През ноември доставките ще бъдат осигурени по договора с Азербайджан за доставка на тръбен газ през IGB, както и количества втечнен газ, които компанията договори с TotalEnergies. Те се разтоварват на терминала в Александруполис.

"Булгаргаз" купи четири танкера с втечнен газ за периода октомври 2025 г. - март 2026 г., с които е гарантирано заявеното от клиентите потребление през зимата. От компанията коментираха по време на откритото заседание на 29 октомври, че ще разчитат на резервите в "Чирен" за покриване на дисбалансите в потреблението.

По данни на Gas Infrastructure Europe българското газохранилище е нагнетено до почти 84% от капацитета си. Това е малко над средното за ЕС, където нивото на запълняемост е 82,8% от капацитета.

От енергийният регулатор обръщат внимание, че при подсигурените количества цената би трябвало да остане без сериозни промени, ако няма сътресения на пазара и значително увеличено търсене.Тук несигурност носи Украйна - след ракетните удари по енергийните съоръжения страната не може да използва ефективно своите газови находища. Не е ясно и дали ще има достъп до газовите хранилища.

При обстрелите в сутрешните часове на 30 октомври Русия изстреля 4 свръхзвукови ракети "Кинжал" и пет балистични ракети "Искандер - М" по енергийни обекти, включително и в западните части на страната, където са разположени газохранилищата.

Данните на GIE сочат, че украинските газохранилища са пълни до 29% от капацитета си, но това би било достатъчно за покриване на голяма част от нуждите на страната, тъй като капацитетът на газохранилищата надхвърля 30 млрд. куб. метра.

Преди ден стана ясно, че Украйна има на разположение 1,2 млрд. долара за покупка на газ, предоставени от Норвегия. Според изявленията на властите това са средства за около 70% от нужните за зимата доставки на природен газ.