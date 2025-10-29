Украйна създава енергийна коалиция, в Киев започват да пускат парното

Украйна създава още една коалиция - енергийна, стана ясно от кратък брифинг на украинския президент Володимир Зеленски в Киев. По време на протоколните кадри при срещата си с министъра на външните работи на Нидерландия Давид ван Вел той поясни, че страната е получила обещания за 1,2 млрд. долара от Норвегия за природен газ, което ще покрие около 70% от нуждите.

"Имаме идеи откъде да намерим останалите 800 млн. долара, които са ни необходими (за покупката на газ - б.р.)", каза той.

Европейски страни, сред които Нидерландия, Италия и Германия, ще осигурят още средства за покупка на енергийни съоръжения - трансформатори, газови турбини и друго оборудване, както и за внос на електроенергия.

Украйна се готви за най-тежката си зима от началото на пълномащабната война. В началото на есента Русия атакува с балистични ракети и свръхзвуковите "Кинжал" газови съоръжения в Полтавска област, където са основните находища на газ, както и в Лвовска област, където са газохранилищата. Въпреки тези удари и проблемите с доставките на газ преди ден в страната беше даден стартът на отоплителния сезон. Кметът на столицата Виталий Кличко увери, че пускането на парното в Киев започва от днес (29 октомври).

В последните седмици енергийните дружества въвеждат и регулярни спирания на тока, за да бъде съхранена мрежата след атаките по производствените мощности. През миналата зима властите съобщиха, че почти няма топлоцентрала в страната, която да не е ударена или напълно разрушена от руските дронове и ракети. Част от тези мощности бяха поправени през лятото, но атаките продължават.

Тази нощ има данни за атаки по Одеса, където има проблеми с електроснабдяването, както и в приграничните области - Харковска и Сумска.

Гори газохранилище в Башкирия

В нощта срещу 29 октомври се подпали газохранилище в град Кумертау (Башкирия), показват множество видеа, разпространени в социалните мрежи. Към този момент няма официална информация за пожара. Градът се намира на 250 км от Уфа, където в началото на октомври беше атакувана рафинерия.

Украйна продължава ударите по енергийни предприятия и в социалните мрежи се разпространява информация за взривове и пожари в химическото предприятие "Ставролен" в състава на "Лукойл", намиращо се в гр. Будьоновск, Ставрополски край. Атака е регистрирана и в Новоспаское (Уляновска област), където на близки разстояния една от друга са три петроли обекта и вероятно поражения са нанесени по рафинерията "НС Ойл".

Има информации и за пожар в рафинерията в Йошкар Олар (репулбика Марий Ел). Годишно съоръжението преработва около 1,2 млн. тона петрол и производството е ключово за снабдяването на региона с горива и за икономиката на областта. Рафинерията е разположена в близост до магистралния петролопровод "Сургут - Полоцк".

За трети пореден ден противовъздушната отбрана на Москва работи за сваляне на дронове. Кметът Сергей Собянин съобщава за четири унищожени въздушни цели. За кратко летищата в руската столица бяха затворени. В ранните часове на 29 октомври има и атаки с дронове по обекти в Крим.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за унищожени 100 дрона тази нощ, като се потвърждават атаките в Марий Ел, Уляновска област и Ставрополския край, както и в Москва и Московска област и окупирания Крим.

Китай забранява износа на компоненти за дронове за съюзниците на Киев

Според германското издание nTV Китай забранява износа на компоненти за производство на дронове за съюзници на Украйна - Прибалтийските страни и Полша, знаейки, че те могат да бъдат изпратени в Украйна.

Дроновете станаха едно от основните оръжия във войната в Украйна и производството им и иновациите в тази сфера са сред ключовите компоненти за стратегиите и на двете воюващи страни. Същевременно украинските власти съобщават, че в дроновете и ракетите намират части от Китай и западни държави, включително и САЩ.

"Принципно е неуважително, ако една държава се опитва да оказва натиск на друга държава", коментира Володимир Зеленски в Киев на въпрос дали ще опита да окаже натиск с помощта на американския президент Доналд Тръмп на Китай. Тръмп и китайският му колега Си Дзинпин ще разговарят в Южна Корея на 31 октомври, като се очаква войната в Украйна да е една от темите.

"Ние оказваме натиск само на агресора, а в тази война това е Русия", допълни още украинският президент, но и коментира, че Украйна подкрепя усилията на Тръмп, включително и за ограничаване да доставките на руските енергийни ресурси. Според Зеленски Украйна има право да иска спирането на покупките на петрол или природен газ, защото Русия харчи парите, които печели от търговията, за войната и под заплаха е Украйна и като цяло - сигурността в Европа.

По отношение на Китай той посочи, че много би помогнало, ако Пекин намали покупките на руски енергоресурси и спре да доставя части за дронове и ракети на Москва, както и да окаже натиск на Русия да спре войната.

Русия приближава артилерията си към Херсон

Русия разполага артилерийски установки на левия бряг на р. Днепър, близо до Херсон, съобщава украинският Център за отбранителни стратегии. Целта е обстрел към града и опити за прекъсване на логистични връзки на украинската армия от Миколаев. Има информация за малки щурмови групи, които опитват да преминат реката и да създадат позиции на десния бряг, но те са с локален характер и не може да се нарече настъпление, казват още експертите.

Покровск остава най-горещата точка на бойното поле според данните на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Експерти отбелязват, че на този етап руснаците се отказват от щурма към Добропиля и се насочват към Мирнохрад. Украинският проект DeepState и украински военни съобщават за опити на руските военни да се закрепят на позиции в града. Геолокализирани данни показват присъствие на руснаците в югоизточните предградия. Според Института за изучаване на войната (ISW) този пробив едва ли ще доведе до колапса на украинската отбрана на Покровск.

В Покровск също се водят градски боеве след пробивите на щурмови групи през отбраната през летните месеци. По данни на ВСУ към 22 часа на 28 октомври в това направление са регистрирани 45 атаки. В съседното Олександривско има 18 бойни действия към този час на миналото денонощие.

Интензивни са боевете и в Костянтинивското направление, където ВСУ съобщава за 17 атаки.

Като цяло има леко забавяне на интензивността на бойните действия, вероятно заради влошаване на времето - към 22 часа на 28 октомври са регистрирани 135 бойни действия. Русия е извършила и 38 въздушни атаки с 90 управляеми авиационни бомби, както и 2900 артилерийски обстрела. Използвани са и 2700 fpv-дрона.