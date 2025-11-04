IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
ПАВЕЦ "Равногор" вероятно ще бъде изграден под земята

Все още няма взето окончателно инвестиционно решение за новия проект, съобщи Жечо Станков

15:21 | 04.11.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Има различни варианти за изграждане на един от новите ПАВЕЦ, за които България чака финансиране от Европейския съюз, става ясно от отговор на енергийния министър Жечо Станков на парламентарен въпрос. Става въпрос за проекта за ПАВЕЦ "Равногор", която по план би трябвало да е една от най-големите подобни мощности в страната - с инсталиран капацитет от 800 мегавата, и е приоритетна за правителството. За сравнение, ПАВЕЦ "Чаира" е с инсталиран капацитет за производство на електроенергия от 864 мегавата. След повреда обаче в момента той е наполовина.

На този етап се провеждат предварителни проучвания и все още няма взето окончателно инвестиционно решение за новата мощност. Тя трябва да използва за долен изравнител яз. "Въча". Плановете изискват изграждането на нов язовир - горен изравнител, който ще бъде на височина от около 800 м. Размерите и техническите параметри ще бъдат уточнени, след като бъдат направени геоложки, хидроложки и инженерни анализи.

Предвид релефа и хидрогеоложките условия един от вариантите е ПАВЕЦ "Равногор" да бъде подземна, отбелязва още енергийният министър. Това е подход, който се прилага в международната практика при такива съоръжения и реално той ще минимизира въздействието върху околната среда, но в същото време ще осигури висока техническа ефективност.

ПАВЕЦ "Равногор" е само един от проектите за съхранение на енергия, част от визията за ингериране на енергията от възобновяеми енергийни източници. През май енергийният министър представи визията на правителството и в нея е включено изграждането на общо четири нови ПАВЕЦ и разширението на яз. "Яденица". Общият инсталиран капацитет ще бъде 4,5 гигавата с възможност за съхранение на 70 гигаватчаса електроенергия.

През пролетта Станков уточни, че България е изпратила запитване в Брюксел за финансиране на идеите. Централите ще използват излишъка на електроенергия от зелените централи и ще отдават енергия във вечерните часове, когато е пикът на потреблението при домакинствата.

Последна актуализация: 15:21 | 04.11.25 г.
ПАВЕЦ Жечо Станков ПАВЕЦ Равногор зелена енергетика
