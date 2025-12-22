IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Япония се готви да рестартира най-голямата ядрена централа в света през януари

60-70% от електроенергията в Япония се произвежда от вноснни енергоресурси

10:48 | 22.12.25 г.
АЕЦ &quot;Фукушима&quot;. Снимка: Bloomberg
Японската компания TEPCO се готви да рестартира работата на един от реакторите в най-голямата ядрена централа в света - разположената на около 220 км от Токио АЕЦ "Кашивадзаки - Карива", пише Ройтерс. Тези планове бяха одобрени от местните власти в Ниигата, но срещат съпротива на жителите на града.

Според тях компанията не е готова да поднови работата и да управлява централата след инцидента в АЕЦ "Фукушима". В опит да омилостивят местните жители от TEPCO съобщиха, че ще инвестира 100 млрд. йени (641 млн. долара) в региона в следващите 10 години.  

15 години след инцидента, който е най-сериозния след аварията в АЕЦ "Чернобил",  Япония вече рестартира 14 реактора в опит да намали зависимостта си от вноса на енергоресурси. Японският  премиер Санае Такаичи, стъпила в длъжност преди две седмици, също подкрепя възстановяване на ядрената енергетика, след като 60%-70% от енергетиката в страната се произвежда от вносни енергоресурси.

Според данни на Ройтерс през тази  година Токио е похарчил 10,7 трилиона йени (68 млрд. долара) за покупката на газ и въглища. Това е около 10% от стойността на общия внос в страната.

Очакванията са, че потреблението на електроенергия в Япония ще расте заради новите технологии и базите данни. За да посрещне тези нужди и да намали зависимостта си от вноса на енергоресурси, японските власти планират да увеличат дела на ядрената енергия в микса до 20% до 2040 година.

