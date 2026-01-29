България е най-бързо развиващият се пазар за батерийни мощности в ЕС

България е най-бързо развиващият се пазар за изграждане на батерийни мощности в ЕС и е в Топ 3 по инсталиран капацитет, показа доклада на организацията SolarPower за 2025 година. Според данните челните позиции по отношение на инсталирани батерии заемат Германия и Италия с по около 6 гигаватчаса инсталирани батерии, на трето място излиза България (2,5 гигаватчаса), а челната петица се завършва с Нидерландия (1,7 гигаватчаса) и Испания (1,4 гигаватчаса).

Към края на 2024 година България има инсталирани към 200 мегаватчаса батерии, но завършва 2025 година с близо 2,5 гигаватчаса. Заявките на Министерството на енергетиката са капацитетът да продължи да се увеличава и до края на тази година да достигне 10 000 мегаватчаса, припомнят от Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ).

Батериите вече не са екзотика, а ключов елемент на енергетиката, отбелязва председателят на организацията Никола Газдов. Той посочи още, че за България и други европейски държави зелената енергетика излиза далеч от целите за климата, защото електроенергията е по-евтина. Затова и съоръженията, свързани с този сектор на енергетиката се увеличават. В ЕС пък отчитат голямата зависимост от вносни енергоизточници, затова и подкрепят зеления преход, който означава и независимост за европейската енергетика

2025 година е рекордна за батериите в ЕС, сочат още данните на SolarPower. Инсталирани са мощности с капацитет за съхранение на общо 27,1 гигаватчаса, с което батериите вече достигат 77,3 гигаватчаса. 92% от този капацитет се използва за нуждите на електроенергийния пазар.

Батериите са ключов елемент от енергийната система, който подкрепя зелените технологии. Профилите на производство на соларните и вятърните централи са различни и могат да се допълват и повишават своята ефективност чрез батериите.