ОПЕК очаква спад на търсенето на петрола през второто тримесечие на годината

Снимка: Bloomberg
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) прогнозира, че световното търсене на петрол, добит от страните от ОПЕК+, ще спадне с 400 хил. барела на ден през второто тримесечие на 2026 г. Това съобщи организацията в най-новия си месечен доклад за петролните пазари, предаде Ройтерс.

Световното търсене на суров петрол, произведен от групата ОПЕК+, обединяваща страните от ОПЕК и нейните съюзници, ще спадне до средно 42,20 млн. барела на ден през второто тримесечие, се посочва в доклада. През първото тримесечие се очаква търсенето на петрола на ОПЕК+ да възлезе на 42,60 млн. барела на ден. Както прогнозата за първото тримесечие, така и за второто са без промяна спрямо януарския доклад на ОПЕК.

ОПЕК+ започна да увеличава добивите през миналата година след години на съкращения, но спря ръста на производството през първото тримесечие на 2026 г. на фона на прогнози за пренасищане на пазара.

Очаква се осем страни от ОПЕК+ да се срещнат на 1 март и да вземат решение дали да възобновят увеличаването на производството през април.

ОПЕК също така остави без промяна прогнозата, че световното търсене на петрол ще се увеличи с 1,34 млн. барела на ден през 2027 г. и с 1,38 млн. барела на ден през тази година.

Ръстът на търсенето през 2026 г., предвиждан от ОПЕК, е по-голям отколкото очаквания от Международната агенция за енергията (МАЕ).

ОПЕК+ е добивала по 42,45 млн. барела на ден през януари 2026 г., което е с 439 хил. барела на ден по-малко от декември 2025 г., заради по-слабо производство в Казахстан, Русия, Венецуела и Иран, посочва още ОПЕК.

/БТА/

16:40 | 11.02.26 г.
