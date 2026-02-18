Канада ще увеличи инвестициите в енергийния сектор на Украйна

Канада ще засили подкрепата си за енергийния сектор на Украйна, като работи с промишленоста за доставките на петролно и газово оборудване при благоприятни условия и увеличи инвестициите във възобновяема енергия, съобщиха двама правителствени източници, цитирани от Ройтерс.

Русия атакува електроцентрали, електропреносни линии и газови съоръжения като част от пълномащабното си нашествие в Украйна, което започна през февруари 2022 г. Руските удари тази седмица срещу украинска електрическа инфраструктура отнеха живота на трима души и оставиха десетки хиляди без ток и отопление.

В сряда Украйна и Канада се договориха по стратегическо енергийно партньорство на среща в Париж, на която правителството на Канада заяви, че ще работи с индустрията за пренос на оборудване за петролния и газовия сектор на Украйна при преференциални условия и ще насърчава инвестиции в енергийната сигурност на Украйна.

Канада ще уведоми също местните промишлени отрасли за възможностите за инвестиции в украински проекти за възобновяема енергия и възстановяване на водноелектрически централи, съгласно публикуваното споразумение.

„Това не е само възстановяване, а модернизация под натиск“, заяви канадският министър на енергетиката Тим Ходжсън пред репортери.

Оценки на риска за предотвратяване на хибридни заплахи

Двете страни ще направят оценки на риска и учения за противодействие на хибридни заплахи за енергийната инфраструктура и ще укрепят търговските отношения в областта на доставките на ядрено гориво.

Сделката, която включва споделяне на технически съвети за развитието на инфраструктура за неруски газови доставки на Украйна, не е правнообвързваща и планираните инвестиции ще трябва да бъдат проследени от компаниите.

Украйна излиза от най-студената си зима от нашествието на Русия през 2022 г. Въздушните удари на Русия причиниха спиране на тока, водата и отоплението в момент, когато температурите паднаха до минус 20 градуса по Целзий, а домакинствата и бизнесът, които все пак имат електрическа енергия, трябва да плащат все по-високи сметки за енергия.

Миналия месец Украинската централна банка ревизира към понижение прогнозата си за растеж през тази година на 1,8% спрямо 2% поради енергийната криза. Министърът на енергетиката заяви миналата седмица, че търсенето на електроенергия е около два пъти по-голямо от капацитета на предлагането.