Хърватия е готова да осигурява доставки на петрол за Унгария и Словакия

На фона на повредите и прекъсванията в доставките по петролопровода „Дружба“ хърватският премиер Андрей Пленкович заяви, че страната му е готова да осигури доставки на петрол за Унгария и Словакия и в момента води преговори с двете страни и Европейската комисия по този въпрос, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс.

Доставките по „Дружба“ за Унгария и Словакия, единствените страни от ЕС, които все още внасят руски петрол, бяха прекъснати на 27 януари поради щети, за които Украйна обвини руски удар с дрон, припомня медията.

В сряда Европейската комисия заяви, че Хърватия е започнала оценка на възможностите законно да внася руски суров петрол по море, за да го доставя на Унгария и Словакия чрез Адриатическия петролопровод, който служи като алтернативен маршрут. В същия ден операторът на Адриатически петролопровод – ЯНАФ (JANAF) – съобщи, че вече разтоварва товар от не-руски суров петрол за унгарската петролна компания „МОЛ Груп“ (MOL Group), а още седем товара се очаква да пристигнат до края на април.

„Хърватия е тук като съсед, партньор и приятел, за да гарантира енергийната сигурност и безпроблемното функциониране на икономиките на Унгария и Словакия“, заяви Пленкович, цитиран от ХИНА. По думите му Адриатическият петролопровод може да транспортира до 15 милиона тона петрол годишно – количество, достатъчно, за да покрие напълно нуждите на Унгария и Словакия.