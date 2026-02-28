ЕС обмисля варианти за заобикаляне на унгарското вето за заема за Украйна

Докато Будапеща е в директен спор с Киев за съдбата на нефтопровода „Дружба“, Брюксел търси изход от задълбочаващата се криза – по-скоро, не по-късно.

„Нещо трябва да се промени“, както се изразява представител на Европейския съюз (ЕС), цитиран от Euronews.

Премиерът на Унгария Виктор Орбан блокира критичен заем на стойност 90 млрд. евро за Украйна, защото твърди, че прекъсването на транзита на евтин руски петрол по петролопровода „Дружба“ е злоумишлено, целенасочено политическо действие на президента на Украйна Володимир Зеленски.

Орбан, в разгара на брутална предизборна кампания, превръща повредения тръбопровод във въпрос на национален суверенитет, като засега отказва да отстъпи. Междувременно Зеленски настоява, че руски дронове са бомбардирали тръбопровода и предлага на Орбан да търси отговори на въпросите си в Москва.

Между Будапеща и Киев е Европейската комисия (ЕК), която трябва да балансира необходимостта да поддържа енергийната сигурност за всички държави членки и да подкрепя страна, подложена на инвазия.

„Ще изпълним заема по един или друг начин“, обеща председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен в Киев, застанала до Зеленски. „Нека бъда ясна – имаме различни варианти и ще ги използваме“, коментира тя.

Какви обаче са тези варианти?

Вариантът „Дружба“

Длъжностни лица и дипломати на ЕС са съгласни, че най-логичното и практично решение на спора е Украйна да ремонтира нефтопровода „Дружба“.

Според Киев участъкът от тръбопровода, който преминава през Лвовска област, е бил сериозно повреден от руска атака с дрон на 27 януари.

Фон дер Лайен е предала посланието на Зеленски по време на посещението си в Киев, като е поискала ремонтните дейности да бъдат „ускорени“. Забележително е, че председателят на Комисията е отправила искането публично на пресконференция.

Зеленски се е вслушал в призива, но е предупредил, че интервенцията не може да се случи „толкова бързо“ поради безмилостните руски бомбардировки.

По време на среща на експерти в сряда Украйна е предоставила документ, видян от Euronews, в който се казва, че „активно извършва ремонтни и възстановителни дейности“. „Мерките за сигурност и стабилизация продължават на фона на ежедневните заплахи от нови ракетни атаки“, казва се в документа. „Украинската страна е заинтересована от възможно най-бързото възстановяване на транзита в рамките на наличната правна рамка“, посочват още от Киев.

В четвъртък Орбан предложи да се създаде мисия за установяване на фактите, която да инспектира повредения участък от тръбопровода. Словашкият премиер Роберт Фицо, чиято страна също зависи от „Дружба“, одобри инициативата и призова Брюксел да се присъедини към нея.

Комисията приветства идеята, като я разглежда като първа стъпка за намаляване на напрежението, но не пое никакъв ангажимент. Планът все още е в много ранен етап и изпълнителната власт няма опит в участието в учения от този тип.

Въпреки че мисията за установяване на фактите предлага потенциален изход, все още не е ясно дали Киев ще даде разрешение за инспекция на обекта. Енергийната инфраструктура се счита за стратегическа точка, което допълнително усложнява достъпа.

След телефонен разговор със Зеленски Фицо коментира: „Създадох си ясно впечатление, че украинската страна няма интерес от възобновяване на транзита на петрол през украинска територия.“

Вариантът Хърватия

Предвид опасните и непредсказуеми обстоятелства на място, Киев все още не е предоставил на Брюксел ясен график за това кога и как ще бъде ремонтиран петролопроводът „Дружба“.

В резултат на това Комисията промотира петролопровода „Адрия“, известен още като JANAF, който започва в Хърватия и свързва няколко централноевропейски държави. Според ЕС това е най-жизнеспособната алтернатива, за да се гарантира, че Унгария и Словакия ще получават доставки на петрол.

