До 5% се очаква да поскъпнат горивата за българските потребители

Рязкото поскъпване на природния газ и петрола на световните пазари заради военната ескалация в Близкия изток започва да се усеща и в Европа. Заради конфликта в Близкия изток цените на петрола скочиха. Вече пети ден Ормузкият проток е блокиран. Възможни са ефекти и върху българската икономика – най-вече върху цените на горивата, електроенергията за бизнеса и част от стоките.

Цените на горивата в България

Анализаторът на международните пазари Димитър Георгиев определи ситуацията като притеснителна. „През това столетие не сме виждали такава ситуация, за пръв път имаме истинска ескалация. 20% от световния петрол минава през Ормузкия проток. Азиатските страни са много по-засегнати от Европа. Ситуацията е сериозна, защото няма откъде да мине петролът", посочи той пред Bulgaria ON AIR.

Георгиев смята, че всеки момент ще видим отражение по цените на колонките по бензиностанциите у нас. „Максимум до 5% ще бъде поскъпването на горивата. Ще видим леко поскъпване, няма да продължи дълго и няма да го видим в инфлацията", прогнозира експертът.

Той подчерта, че е много важно е да се намери начин да бъде отворен Ормузкият проток. „Ако се отпуши, може бързо да видим спадане в цените на петрола в рамките на часове", посочи анализаторът.

От началото на конфликта петролът поскъпна с около 20%, отбеляза Георгиев и добави, че основният сценарий е да сме близо до върховете в цената на петрола.

„Голяма част от лошите неща вече са отчетени от пазарите. Кризата е с временен характер. Ясно е, че военната сила на САЩ и нейните съюзници в региона в пъти надвишава тази на Иран. Иран атакува свои съседи без причина и настрои всички срещу себе си. До седмици Иран ще се предаде, след това ще видим връщане на старите нива на цените на петрола", коментира анализаторът.

Според него, ако конфликтът продължи по-дълго, може да се стигне до цена от над 100 долара за барел. „Едно от най-лошите неща е Иран да започне да използва своите балистични ракети. Лош сценарий е да видим горящ танкер. Тогава може да видим цени над 100 долара", поясни Георгиев.

По думите му вероятно самите рафинерии в Близкия изток ще спрат да произвеждат петрол, защото няма откъде да го изнасят.

„Азия внася петрол, но изнася за Европа всякакви неща. Временно може да има проблеми с доставки на отделни компоненти", каза още анализаторът.

От 1 май се очаква поскъпване на природния газ

Енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров прогнозира, че цените на енергията и горивата в България ще започнат да се покачват.

По думите му и петролът, и природният газ реагират силно на военната ситуация. „И при двете суровини има ефекти върху българската икономика и за българските потребители вероятно ще се наблюдава увеличение на цените на горивата“, посочи по bTV Владимиров.

Според него цената зависи от ситуацията около Ормузкия проток, който е ключов маршрут за световните доставки на петрол и газ. „Всичко зависи от това колко време ще бъде блокиран Ормузкият проток. Ако трафикът бъде възстановен, пазарите могат бързо да се успокоят“, обясни той.

„Европа е в много тежка ситуация, защото трябва да внася големи количества втечнен природен газ, за да запълни хранилищата си за предстоящия пролетно-летен сезон. Има изисквания за поддържане на минимални количества в хранилищата. Може да се очаква от 1 май по-сериозно поскъпване на цената на природния газ“, смята експертът.

България е частично защитена от дългосрочния договор за доставки от Азербайджан, но и там цената е обвързана с петрола, който също поскъпва. „Цената за април вероятно няма да бъде силно засегната, но от първи май може да видим по-сериозно увеличение на цената на природния газ у нас“, прогнозира Владимиров.

Поскъпването на газа ще се отрази и на електроенергията в Европа, защото газовите централи често определят крайната цена на пазара. Въпреки че България произвежда малка част от тока си от природен газ, цените на общия европейски пазар се пренасят и у нас. Това означава, че индустрията може да усети поскъпване на електроенергията, докато домакинствата засега остават защитени, тъй като плащат регулирани цени.

По бензиностанциите ефектът може да се усети сравнително бързо. „Ако ситуацията се запази, може да видим увеличение на цените на горивата с около 10-15 евроцента на литър“, прогнозира енергийният експерт.

Според Владимиров сериозен инфлационен ефект ще има само ако високите цени се задържат по-дълго. „Ако нивата на горивата останат високи продължително време, това ще се пренесе и върху цените на стоките. На този етап обаче е рано да се говори за значителен скок на инфлацията“, посочи той.

Енергийният експерт подчерта, че световният пазар всъщност разполага с достатъчно количества петрол и газ. „Ако трафикът през Ормузкия проток бъде възстановен, цените могат да паднат сравнително бързо, защото има излишък на тези суровини“, обясни той.

В момента обаче около 20 милиона барела петрол дневно от района на Персийския залив остават блокирани – фактор, който продължава да държи пазарите напрегнати.