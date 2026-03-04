Н. Шуманов: Следващите седмици може да има ръст на цените на горивата у нас и в Европа

Риск за доставките на горива в България няма, но следващите няколко седмици можем да очакваме ръст на цените не само за България, но за цяла Европа. Това прогнозира Николай Шуманов, финансов анализатор, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„При продължителна война в Близкия изток никой не знае какво може да се случи и е възможно да видим цени на петрола от 140 долара за барел“, отбеляза той. Шуманов допусна, че дори бързо да приключат военните действия и да се сключи мир, това може да е само временно. Той припомни, че миналата година 12-дневната война между Иран и Израел завърши със споразумение, но отбеляза, че тази година конфликтът ескалира значително.

„Регионът ще остане напрегнат, а това няма как да не повлияе на търговията с петрол и доверието на инвеститорите в региона“, смята финансовият анализатор.

Шуманов обясни, че в момента сорта Брент се търгува за малко над 83 долара за барел, но предположи, че заради забавяне на доставките може да видим цени между 90 и 100 долара за барел. Той подчерта, че една пета от световните доставки минават през Ормузкия проток – около 20 милиона барела на ден.

„Има два нефтопровода в Саудитска Арабия с общ дебит около 6 милиона барела и тази разлика много трудно може да бъде наваксана“, посочи финансовият анализатор. По думите му при започването на конфликта в Украйна имаше сходни сътресения, но после пазарът намери алтернативи. „Най-вероятно тук ще видим сходна тенденция. Очакванията са тази война да не продължи дълго, но запълването на липсите ще е бавен и труден процес“, очаква финансовият анализатор.

Според Шуманов най-големият съюзник на Иран винаги е бил Китай. „Китай е заинтересован Ормузкия проток да работи, защото голяма част от петрола, който минава от там, е за Азия и в частност Китай. Засегнати ще бъдат също Корея, Япония и други страни“, добави той.

Финансовият анализатор смята, че засиленото военно присъствие ще спомогне за осъществяване на доставките, но предположи, че това едва ли ще спре Иран да води военни действия с дронове. „Не е изключено голяма част от тези атаки да са успешни и тук вече собствениците на танкери ще трябва да вземат решение как да процедират“, каза още Шуманов.

