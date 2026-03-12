IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

„Моля, моля, моля“: Дания призова гражданите да не шофират заради цените на петрола

Подобни предупреждения бяха отправени в страни по целия свят

16:58 | 12.03.26 г. 2
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Министърът на енергетиката на Дания Ларс Огор призова гражданите на скандинавската страна да намалят потреблението на енергия и да се откажат от придвижването с кола, тъй като цената на петрола продължава да се покачва стремително на фона на конфликта в Близкия изток, предаде CNBC.

Огор, който отговаря за климата, енергетиката и комуналните услуги, заяви, че продължаващата война на САЩ в Иран е принудила страната да разчита на петролните си резерви в светлината на „високите цени на петрола“, като край на конфликта засега не се очертава.

По-рано днес сортът Брент отново докосна цена от 100 долара за барел, преди да ограничи ръста си. В понеделник цените на основните сортове се доближиха до 120 долара за барел.

Свързани статии

„Това, което датчаните трябва да направят, моля, моля, моля, е, ако има някакво потребление на енергия, без което можете да се справите, ако не е абсолютно необходимо да карате кола, тогава не го правете“, призова той в интервю за местната телевизия DR.

Ако Дания спести енергия в близко бъдеще, това ще има два положителни ефекта, които ще се усетят както от гражданите, така и от правителството, според Огор. „Първо, тази мярка ще се усети в личните портфейли на гражданите, и второ, ще помогне да запазим резервите си, така че да издържат по-дълго“, посочи той.

Загрижеността за цените на петрола остава сериозна по цял свят

Подобни предупреждения бяха отправени в страни по целия свят. Във Великобритания автомобилни организации като AA призоваха шофьорите да ограничат „незадължителните пътувания“ и да променят стила си на шофиране, за да пестят гориво.

Министерството на промишлеността и търговията на Виетнам насърчи бизнеса да въведе дистанционна работа за служителите си и да намали търсенето на пътувания и транспорт, за да гарантира националната енергийна сигурност.

Междувременно филипинското правителство въведе временна четиридневна работна седмица в определени изпълнителни органи, за да спести енергия и да намали потреблението на гориво.

Опасенията около цените на петрола продължават и тази седмица, тъй като доставките на петрол през Ормузкия проток бяха преустановени поради заплахата от ирански атаки срещу кораби. Ако ключовият маршрут остане затворен, може да последва потенциално ускоряване на инфлацията.

За да успокои тези опасения, Международната агенция по енергетика (МАЕ) взе решение да освободи 400 млн. барела петрол, за да се справи с прекъсването на доставките, предизвикано от войната в Иран.

Свързани статии

МЕА, която представлява 32 страни членки от Европа, Северна Америка и Североизточна Азия, заяви, че резервите ще бъдат освободени в определен период от време в зависимост от нуждите на страните членки.

Междувременно САЩ обявиха, че ще освободят 172 млн. барела от стратегическия си петролен резерв, като доставките се очаква да започнат следващата седмица и да продължат около 120 дни.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 16:58 | 12.03.26 г.
цена на петрола кризата в иран
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 6 rate down comment 0
0pk
преди 2 часа
За Бога, братя, не купувайте! :]
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 4 rate down comment 1
Един Българин
преди 2 часа
ЕС да махне въглеродните квоти! У нас трудно ще качиш хората на велосипед. Може градовете разредят автобусния транспорт (без излетния че там ще се прескачаме) и да увеличи електрическия където го има. Където няма....трябва да се купят електробуси. Трябва да е лесно и евтино (субсидирано) да се поставят слънчеви панели за електричество по покривите включително на блоковете (ако не за електричество за топла вода). Това ще фалира фалиралата топлофикация (София), но ще бъде ненужна до голяма степен.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още