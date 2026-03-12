„Моля, моля, моля“: Дания призова гражданите да не шофират заради цените на петрола

Министърът на енергетиката на Дания Ларс Огор призова гражданите на скандинавската страна да намалят потреблението на енергия и да се откажат от придвижването с кола, тъй като цената на петрола продължава да се покачва стремително на фона на конфликта в Близкия изток, предаде CNBC.

Огор, който отговаря за климата, енергетиката и комуналните услуги, заяви, че продължаващата война на САЩ в Иран е принудила страната да разчита на петролните си резерви в светлината на „високите цени на петрола“, като край на конфликта засега не се очертава.

По-рано днес сортът Брент отново докосна цена от 100 долара за барел, преди да ограничи ръста си. В понеделник цените на основните сортове се доближиха до 120 долара за барел.

„Това, което датчаните трябва да направят, моля, моля, моля, е, ако има някакво потребление на енергия, без което можете да се справите, ако не е абсолютно необходимо да карате кола, тогава не го правете“, призова той в интервю за местната телевизия DR.

Ако Дания спести енергия в близко бъдеще, това ще има два положителни ефекта, които ще се усетят както от гражданите, така и от правителството, според Огор. „Първо, тази мярка ще се усети в личните портфейли на гражданите, и второ, ще помогне да запазим резервите си, така че да издържат по-дълго“, посочи той.

Загрижеността за цените на петрола остава сериозна по цял свят

Подобни предупреждения бяха отправени в страни по целия свят. Във Великобритания автомобилни организации като AA призоваха шофьорите да ограничат „незадължителните пътувания“ и да променят стила си на шофиране, за да пестят гориво.

Министерството на промишлеността и търговията на Виетнам насърчи бизнеса да въведе дистанционна работа за служителите си и да намали търсенето на пътувания и транспорт, за да гарантира националната енергийна сигурност.

Междувременно филипинското правителство въведе временна четиридневна работна седмица в определени изпълнителни органи, за да спести енергия и да намали потреблението на гориво.

Опасенията около цените на петрола продължават и тази седмица, тъй като доставките на петрол през Ормузкия проток бяха преустановени поради заплахата от ирански атаки срещу кораби. Ако ключовият маршрут остане затворен, може да последва потенциално ускоряване на инфлацията.

За да успокои тези опасения, Международната агенция по енергетика (МАЕ) взе решение да освободи 400 млн. барела петрол, за да се справи с прекъсването на доставките, предизвикано от войната в Иран.

МЕА, която представлява 32 страни членки от Европа, Северна Америка и Североизточна Азия, заяви, че резервите ще бъдат освободени в определен период от време в зависимост от нуждите на страните членки.

Междувременно САЩ обявиха, че ще освободят 172 млн. барела от стратегическия си петролен резерв, като доставките се очаква да започнат следващата седмица и да продължат около 120 дни.