Американският фонд Blackstone влиза в българската ВЕИ компания „Сънотех“

Американският фонд за управление на активи Blackstone придобива миноритарен дял от българската ВЕИ компания „Сънотех“ ЕООД чрез свое дружество, съобщават от българското дружество.

Компаниите са се договорили за дялово участие на фондове, управлявани от Blackstone Tactical Opportunities. Това е звеното на Blackstone за опортюнистични инвестиции, което управлява активи за над 35 млрд. долара. Вложенията му са близо 200.

Размерът на инвестицията не се разкрива. Сделката подлежи на регулаторни одобрения и се очаква да приключи през първата половина на 2026 г.

Основателите и ръководството на „Сънотех“ ще останат мажоритарни акционери и ще продължат да контролират компанията, нейната стратегия и операции, уточняват от дружеството.

Разширяване на пазари и услуги

Вложението на Blackstone ще подпомогне растежа на „Сънотех“ на основните ѝ европейски пазари – Германия, Великобритания, Скандинавия и Югоизточна Европа. Компанията ще може да разшири и предлаганите услуги, вкл. да се насочи към изграждането на мрежова инфраструктура, става ясно от съобщението ѝ.

Партньорството ще има за цел също така да разшири платформата на „Сънотех“ за хибридни активи за възобновяема енергия и да засили инвестициите ѝ в устойчива инфраструктура, посочват от компанията.

„Сънотех“ е основана през 2012 г. и е изградила над 680 наземни фотоволтаични централи с повече от 15 GW инсталиран капацитет по целия свят. Седалището на компанията се намира в София, има офиси в Германия и Великобритания. За дружеството работят над 2000 души.

Blackstone е най-големият мениджър на активи в света - с активи под управление на стойност над 1 трлн. долара. Компанията има вложения в около 12 500 имота и повече от 250 компании в различни сектори от икономиката.

J.P. Morgan SE е финансов съветник по сделката, а Linklaters и „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков" са правни съветници. Nomura Greentech е консултант по сливания и придобивания на Blackstone, а Kirkland & Ellis LLP е правен консултант.

Според последния отчет на „Сънотех“, публикуван по партидата на дружеството в Търговския регистър, приходите през 2024 г. приходите от договори с клиенти на компанията възлизат на ад 619,4 млн. лева при 425,8 млн. лева година по-рано, като нарастват с над 45% на годишна. Печалбата за 2024 г. на дружеството нараства близо 3 пъти до почти 63,4 млн. лева от 23,7 млн. лева.