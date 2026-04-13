TotalEnergies ще проучва турското черноморско крайбрежие за газ и петрол

Френската компания TotalEnergies ще проучи черноморското крайбрежие на Турция за природе газ, съобщава Ройтерс. Компанията е подписала споразумение с турската TPAO. Споразумението беше оповестено от пуското Министерство на енергетиката миалия месец.

То предвижда създаването на техническа рамка за сътрудничество и възможности за съвместни проучвания и добив на въглероди в Черно море и в други места. Освен с френската компания Анкара си сътрудничи и с други петролни компании, като целта е намаляваето на зависимостта на Турция от вноса на енергоресурси.

Според министъра на енергетиката Алпасран Байрактар всеки долар към цената на петрола добавя 400 млн. долара към енергийите разходи на Турция. Страната е един от големите вносители на енергийни суровини от Иран, допълва още Ройтерс.

TPAO има подписани споразумения с Chevron и Exxon за съвместни проучвания, както и е част от консорцума за проучвания на блока "Хан Тервел" в българските води на Черно море заедно с Shell и присъединилата се в началото на март OMV.

България е съакционер с OMV за проучванията в "Хан Аспарух" в близост до румънската граница, но поредният сондаж се оказа разочароващ. Френската Total спечели концесията за проучване в този регион още през 2012 година, но се отказа от проекта след серия от неуспешни проучвания.